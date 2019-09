Belgische Cargill-topvrouw bekampt chocoladereus Barry Callebaut

De voedingsgigant Cargill, het grootste familiebedrijf ter wereld, pompt 4 miljoen in zijn chocoladefabriek in Moeskroen. Het is het voorlopige orgelpunt in een reeks investeringen om zijn concurrent Barry Callebaut naar de kroon te steken. Achter die strategie zit de Belgische Inge Demeyere.

Tot 30 procent minder suiker. Die belofte wil Cargill waarmaken met zijn jongste investering. In zijn fabriek in Moeskroen investeert het 4 miljoen euro in een reeks suikervervangers en een nieuwe doseer- en menginstallatie. Daarmee wil het zijn klanten - van grote industriële chocoladeverwerkers tot ambachtelijke patisseriebakkers en chefs - chocolade kunnen aanbieden die tot 30 procent minder suiker bevat.

‘Het suikergehalte in chocolade vervangen is niet zo eenvoudig. Daar zit heel wat innovatie achter’, zegt Inge Demeyere. De 49-jarige West-Vlaamse staat al sinds 2014 aan het hoofd van de Europese chocoladeactiviteiten van de voedingsreus Cargill, goed voor 700 werknemers en een omzet van naar schatting 1 miljard euro.

‘Neem je uit een reep chocolade 30 procent suiker weg, dan moet je ook voorzien in stoffen die het volume van de suiker vervangen. Dat is ons gelukt zonder de smaak aan te tasten.’

‘Chocolade zal altijd een genotsmiddel, een zoete zonde, blijven. Maar daartegenover staat de groeiende behoefte van consumenten om gezonder te eten. Uit ons wereldwijd marktonderzoek is gebleken dat 54 procent van hen bereid is meer te betalen voor chocolade die minder of geen suiker bevat. Onze industriële klanten voelen dat en vragen ons om alternatieven.’

Producten met een verminderd gehalte aan suiker vormen nog maar 1 procent van de totale chocoladesnoepgoedmarkt (chocoladerepen, candybars, koekjes en cakes, roomijs, ontbijtgranen ...), maar het aandeel groeit volop. Terwijl de zoetwarenbusiness in de hele wereld met 4 procent groeit, stijgt de vraag naar producten met minder suiker met 9 procent per jaar.

Van boon tot reep

Op zich is een investering van 4 miljoen euro niet immens, zeker niet voor een gigant als Cargill. Met een omzet van 114 miljard dollar en 160.000 werknemers wereldwijd is dat het grootste niet-beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Maar er zit meer achter de investering in Moeskroen, al jaar en dag het kloppend hart van Cargills cacao- en chocoladeactiviteiten. Ze is de zoveelste in een rij die past in een strategische ommezwaai die de grondstoffengroep al jaren nastreeft. Sinds 2014, het jaar waarin Demeyere managing director werd van Cargills Europese chocoladedivisie, investeert die volop in overnames en technologie om de volledige keten van ‘bean to bar’ (van cacaoboon tot reep) te beheersen. Het einddoel: de hegemonie van het Zwitserse Barry Callebaut, de wereldwijde marktleider in cacao en chocolade, doorbreken.

Dit jaar nog nam Cargill Chocolate and Cocoa Smet over, een Belgische specialist in chocolade- en snoepdecoratie, gebruikt door chocolatiers, chef-koks, ambachtelijke bakkers en foodservicebedrijven over de hele wereld. Vorig jaar investeerde het 12 miljoen in een productielijn voor vloeibare zwarte chocolade. En in 2015 pompte het 35 miljoen in de verdubbeling van de productiecapaciteit in Moeskroen.

Op grotere schaal kocht Cargill in 2014 nog zes chocoladefabrieken van de concurrent Archer Daniels Midlands (ADM): drie in de VS en drie in Europa. Met als toemaatje de chocolademerken van ADM, waaronder Merckens en Schokinag. Prijs van de deal: 440 miljoen dollar. Onder druk van mededingingsautoriteit bleef een grotere deal van naar schatting 2 miljard dollar uit. Daarbij zou Cargill ook de cacaoactiviteiten overgenomen hebben.

1 miljard euro omzet

350.000 ton Jaarlijks produceert Cargill Europe 350.000 ton chocolade. Ter vergelijking: Barry Callebaut produceerde in 2017 in Europa 860.000 ton chocolade en cacao.

Barry Callebaut voelt dus al enkele jaren de hete adem van Cargill in de nek. En daar heeft de 49-jarige topmanager Demeyere een stevige rol in gespeeld. Omzetcijfers per regio, divisie of productgroep geeft de groep niet, maar jaarlijks produceert Cargill Europe 350.000 ton chocolade. Ter vergelijking: Barry Callebaut produceerde in 2017 in Europa 860.000 ton chocolade en cacao, goed voor een omzet van 2,6 miljard euro. Een berekende schatting leert dat de business van Demeyere goed is voor meer dan 1 miljard euro omzet.

‘We zitten al veertig jaar in cacao’, zegt ze over de transformatie. ‘Maar nog maar sinds 2003 in chocolade, een markt die jaarlijks met 2 procent groeit. In Europa en Noord-Amerika is dat 1,3 procent, in Azië een pak hoger. Daar willen we een graantje van meepikken en opschuiven naar de rendabeler business van chocolade voor klanten in het industriële en het gourmetsegment.’

‘Behalve de rentabiliteit speelt ook de voeling met de consument een rol. De vinger aan de pols houden geeft meer kansen om te innoveren: biologische chocolade, chocolade met minder suiker, nieuwe smaken. Bovendien hebben we in de groep alle ingrediënten onder één dak: oliën en vetten, suikers, zetmeel... Dat heeft onze grote concurrent niet.’

Aan de verleiding uiteindelijk ook repen of koekjes uit te brengen onder eigen merken wil Demeyere voorlopig weerstaan. ‘Dat zit niet in onze plannen.’