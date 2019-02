'Belgische' Nutella-miljardair ziet vermogen fors aandikken

Die familie lijkt op en top Italiaans, maar er zijn nogal wat opvallende banden met ons land. En dan niet alleen omdat Ferrero in Aarlen een grote fabriek heeft waar onder meer de Kinder-producten van de band rollen. Er is ook een vestiging in Herenthout, waar Eurobase International een van 's werelds belangrijkste fabrikanten van de basis voor kauwgom is.

Luxemburg

CTH Invest blijkt onlangs nog maar eens zijn kapitaal opgetrokken te hebben. Een akte in het Staatsblad leert dat er een klassieke kapitaalverhoging was van 37 miljoen euro en een tweede van 10,3 miljoen euro door de omzetting van een lening in kapitaal. Die lening werd verstrekt door de Luxemburgse vennootschap GMBF Investments, een ander vehikel van de Ferrero's.

Miljardair

De familie kent zichzelf een dividend van 800 miljoen euro toe, waarvan al 635 miljoen euro tijdens het boekjaar betaald werd. De juiste krachtverhoudingen bij de Ferrero's zijn niet bekend, maar Giovanni Ferrero, de uitvoerend voorzitter van het concern, is veruit de belangrijkste partij in het kapitaal nadat zijn oudere broer Pietro in 2011 is overleden en zijn vader Michele vier jaar later. Zijn moeder, die in Monaco woont, is wel nog in leven.