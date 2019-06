Belgische aardappelboeren op zoek naar grond in Noord-Frankrijk

Omdat België te weinig landbouwgrond voor de aardappelteelt heeft, trekken de boeren naar Frankrijk om daar te telen. Franse boeren ruiken hun kans en verhuren grond voor 1.200 tot 1.500 euro per hectare, ook al is die niet van hen.

In het noorden van Frankrijk krijgen steeds meer regio’s te maken met een nieuw landbouwfenomeen: Belgische boeren komen in de lente met al hun materieel twee weken lang 24 uur per dag aardappelen poten bij Franse boeren en komen in september terug om te oogsten.

Dat leidt tot wrevel en jaloezie bij de Fransen boeren. Sommigen laten zich verleiden om hun gepachte grond onder te verhuren aan de Belgische boeren, terwijl dat net als in ons land illegaal is. Ook Franse boeren mogen alleen hun eigen grond verhuren. Dat ze toch overgaan tot het verhuren van verpachte grond, hoeft niet te verbazen. Grond waar ze zelf amper 100 euro per hectare voor betalen, kunnen ze aan Belgische boeren verhuren voor 1.200 tot 1.500 euro per hectare. Voor boeren die het water aan de lippen staat, is dat de jackpot.

Limiet

Thierry Dupeuble, de adjunct-directeur van de Direction regionale de l’Alimentation, de l’Agriculture en de la Forêt, zegt in de krant Le Parisien dat in de regio Hauts-de-France - Pas-de-Calais, Picardie - tienduizenden hectares landbouwgrond op die manier worden onderverhuurd.

Waarom de Belgen naar Noord-Frankrijk trekken? ‘We zitten aan de limiet van ons aardappelareaal’, zegt Romain Cools, de algemeen secretaris van Belgapom, de beroepsvereniging van de aardappelindustrie. ‘België beschikt over 100.000 hectare grond om aardappelen te kweken. Daarvan wordt nu 98.000 hectare ontgonnen. Dat levert zo’n 4,5 miljoen ton aardappelen op. Jaarlijks verwerkt de Belgische aardappelverwerkende industrie 6 miljoen ton aardappelen, waarvan 5,2 miljoen ton voor frieten, puree, chips en aardappelvlokken. En die industrie blijft groeien. Dat betekent dat je meer moet invoeren’.

320 ‘Vorig seizoen kreeg de boer op de vrije markt 25 euro per ton aardappelen. Dit seizoen - september 2018/ juni 2019 - bedroeg de prijs 300 tot 320 euro per ton’, zegt Romain Cools van Belgapom.

De grote Belgische frietverwerkers liggen langs de Franse grens. Aardappelen van verder dan 300 kilometer invoeren is weinig efficiënt. Belgische boeren en loonwerkers met grote machines steken bij gebrek aan grond in ons land de grens over om daar te telen. De Noord-Franse bodem sluit perfect aan bij de Belgische. België vormt met Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de ‘potatoe belt’ van Europa. ‘Ons land importeert nu jaarlijks op contractbasis al 500.000 ton aardappelen vanuit Frankrijk’, zegt Cools.

Vraag en aanbod

De prijs die de Belgen betalen, verbaast hem niet. ‘Ook in ons land betaal je superveel voor seizoenspacht. Dat heeft te maken met vraag en aanbod. Het gros van de aardappelen wordt geteeld op contractbasis, maar je hebt ook de vrije markt. Wie het afgelopen seizoen actief was op die markt, is steenrijk geworden. Vorig seizoen kreeg de boer op de vrije markt 25 euro per ton. Niets. Dit seizoen - september 2018/ juni 2019 - schommelde de prijs rond 300 à 320 euro per ton.’

Dat de Belgische boeren in Frankrijk niet-gehomologeerde gewasbeschermers zouden gebruiken, zoals de Franse pers suggereert, is volgens Cools fake news. ‘De Belgische boeren werken via een kwaliteitssysteem met certificaties. De Fransen hebben niets. De enigen die illegaal werken, zijn de Fransen die hun pachtgrond onderverhuren. Het is aan de Franse overheid om dat te controleren.’