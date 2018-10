Belgische biermiljardairs baas over grootste Indiase wijndomein

De AB InBev-families de Spoelberch en de Mévius controleren sinds kort Sula Vineyards, het grootste wijndomein in India en een van de grootste in Azië. Hun tentakels reiken steeds verder.

Wie AB InBev zegt, denkt meteen aan bier. Maar de Belgische aandeelhouders van de bierreus beleggen al jaren in andere sectoren. Zo ook Olivier de Spoelberch en Frédéric de Mévius, de sterke man achter het investeringsvehikel Verlinvest. Zij legden enkele jaren geleden een wijngaard aan in Rhisnes, nabij Namen. Dat was onmiddellijk een schot in de roos.

Ook via Verlinvest investeren de twee families in wijn, met name in India. De holding stapte al in 2010 in Sula Vineyards, een wijndomein dat in 1999 in Nashik - enkele uren ten noordoosten van Mumbai - uit de grond werd gestampt. Verlinvest kocht dat jaar voor 15 miljoen dollar (nu omgerekend 13 miljoen euro) een belang van 15 procent in Sula. Het domein werd bij de transactie gewaardeerd op 100 miljoen dollar.

Grootste Indiase wijndomein

Het investeringsvehikel van de twee AB InBev-families kocht geregeld bijkomende aandelen. Begin dit jaar legde het de hand op een pakket van 19,05 procent van het investeringsfonds Reliance Capital. Bij die transactie werd Sula gewaardeerd op 160 miljoen dollar. Ook VisVires Capital verkocht zijn aandelen aan de twee families. Prijskaartje van die twee laatste deals voor Verlinvest? Enkele tientallen miljoenen euro’s.

VERLINVEST VERLINVEST Investeringsvehikel van de AB InBev-families de Spoelberch en de Mévius. Winst (2017): 118 miljoen euro - te danken aan forse meerwaarden op de verkoop van enkele participaties (264 miljoen euro). 26 participaties, gespreid over voeding en drank (11), technologie (6), e-commerce (3), horeca (2), diensten (2) en industrie (2).

Dankzij die twee operaties hebben de twee families voortaan de controle over het grootste Indiase wijndomein, dat zich uitstrekt over 730 hectare. Sula is ook - China buiten beschouwing gelaten - de grootste Aziatische wijnproducent. Verlinvest bezit bijna twee derde van de aandelen (62,4%). De rest is grotendeels in handen van oprichter Rajeev Samant en zijn familie (33,7%).

De wijnconsumptie wint aan belang in India. De lokale markt is volgens bepaalde studies sinds 2013 jaarlijks met 20 procent gegroeid. Vooral in de regio’s rond Mumbai, New Delhi en Bangalore wordt almaar meer wijn gedronken - de steeds omvangrijkere Indiase middenklasse heeft de jongste jaren de smaak te pakken. Indiërs zijn in vergelijking met Fransen of Belgen wel maar kleine wijndrinkers. Per inwoner drinken ze slechts enkele liters per jaar. In Frankrijk bedraagt de wijnconsumptie per inwoner per jaar meer dan 44 liter en in ons land 24 liter.

Sula is op die snelgroeiende markt incontournabel met een marktaandeel van 65 procent. Concurrenten als Grover Zampa Vine-yards en de Franse drankengroep Pernod Ricard volgen op grote afstand. Daarnaast zijn er enkele honderden wijnimporteurs.

Export naar meer dan 30 landen

Sula exporteert zijn wijn intussen naar meer dan dertig landen. Het verkocht in het boekjaar 2017-2018 (tot eind maart) 11 miljoen flessen, onder meer in België. Ondanks een moeilijk jaarbegin - onder meer door de onduidelijkheid over de invoering van nieuwe regels rond alcoholconsumptie in India - klom de omzet van het wijndomein met een vijfde tot omgerekend 50 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) groeide bijna met een derde tot 6,4 miljoen euro. Die groei zal aanhouden, verwacht Sula. Het gaat voor het lopende jaar uit van een omzetgroei van 22 procent en een ebitda-groei van 30 procent.

De steeds omvangrijkere Indiase middenklasse heeft de smaak van wijn te pakken.

Sula is een van de 26 participaties van Verlinvest. Bijna de helft daarvan zit in de voeding- en dranksector, de historische activiteit van de AB InBev-telgen. In de dranksector hebben ze onder meer een belang in de bekende producent van kokoswater Vita Coco. Vorig jaar sloegen ze een grote slag met de verkoop van hun participatie in de online dierenvoedingsspecialist Chewy aan diens sectorgenoot PetSmart. Ze realiseerden een meerwaarde van 150 miljoen euro op de deal.

Eenhoorn

Verlinvest richt zijn pijlen ook al jaren op technologie en e-commerce, in Europa, maar ook in India en in China. Het is sinds vorig jaar een van de aandeelhouders van de leerapp Byju’s, een Indiase ‘eenhoorn’ (een techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar). Bij de andere participaties springt vooral die in Armonea in het oog. Armonea is de grootste uitbater van rusthuizen en woonzorgcentra in België. Het groeide via overnames uit tot de zesde speler in Europa. De groep is voor de helft in handen van Verlinvest.