Belgische boeren vrezen overvloed goedkoop Zuid-Amerikaans vlees

Meer concurrentie

‘Er komt meer concurrentie, en dus meer keuzemogelijkheid voor de consument’, zegt Mhosin Abbas van Flanders Investment and Trade (FIT), de vereniging die buitenlandse handel aanmoedigt. FIT wijst vooral op de nieuwe kansen voor Belgische ondernemers in de vier Zuid-Amerikaanse landen. ‘Ondernemers zullen minder obstakels tegenkomen.’

Belastingvrije kippen

Maar zo denken de boeren en de vleesbedrijven daar niet over. Zowel de Europese landbouwlobby als de Belgische Boerenbond sabelt het akkoord neer. Vooral het feit dat jaarlijks 99.000 ton Zuid-Amerikaans vlees met een belasting van 7,5 procent naar Europa kan worden geëxporteerd, is hen een doorn in het oog. Daarnaast kan 180.000 ton kippenvlees in theorie belastingloos binnenkomen. Het FIT zegt dat die cijfers relatief zijn. ‘99.000 ton rundvlees is amper 1,2 procent van de Europese consumptie.’