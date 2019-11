‘Belgische' brouwerij in de VS wordt Japans

De vestiging van New Belgium Brewing in Colorado.

De Japanse brouwerijgroep Kirin legt de hand op de belangrijke Amerikaanse artisanale brouwer New Belgium Brewing Company. De deal is in meer dan één opzicht ook een stukje Belgisch.

De markt van de craft beers of artisanale bieren in de VS blijft volop in beweging. Nauwelijks een week na het nieuws dat AB InBev 200 miljoen euro uittrekt om de rest van de groep Craft Brew Alliance op te kopen, raakt bekend dat een andere grote artisanale speler van eigenaar verandert.

Het gaat om New Belgium Brewing Company uit de staat Colorado. Die komt in handen van Lion Little World Beverages, een onderdeel van het Japanse Kirin. New Belgium was volgens gegevens van de beroepsvereniging Brewers Association vorig jaar de vierde grootste craft brewer in de VS en het nummer elf voor de hele biersector. Er werken ruim 300 mensen. De brouwer produceerde vorig jaar bijna 850.000 vaten bier, goed voor bijna 1 miljoen hectoliter.

Fietstocht

New Belgium heeft zijn naam niet gestolen. Hij verwijst naar de fietstocht langs Belgische brouwerijen die de oprichters, Lebesch en Kim Jordan, in 1989 ondernamen. Ze kregen er de microbe te pakken en bij hun thuiskomst begonnen ze in de kelder een microbrouwerij. De rest is geschiedenis. Het Belgische aspect komt tot uiting in de bieren van het bedrijf, met een fiets als logo. Die hebben namen als Abbey, Trippel en Transatlantique Kriek. De bestseller is Fat Tire, een van de meest gedronken speciaalbieren in de VS.

New Belgium is niet alleen een succesvolle brouwer, het is ook een van de opvallendste Amerikaanse bedrijven. De onderneming is – nog even – voor 100 procent in handen van het personeel en voert verantwoord zakendoen hoog in het vaandel. Na de overname, door Kirin betaald in cash, krijgen de werknemers elk een pensioenbonus van meer dan 100.000 dollar.

West-Vlaming

Er zijn nog meer Belgische kantjes aan de overname. New Belgium had lang de West-Vlaming Peter Bouckaert als brouwmeester. De overname werd ook mee bekokstoofd door Simon Thorpe, een sectorveteraan die door Kirin ingehuurd werd om de groep op de kaart te zetten in de wereld van de Amerikaanse artisanale brouwers. Thorpe is de gewezen CEO van Duvel Moortgat USA. Hij hielp Duvel aan enkele brouwerijen in het land.

Bovendien heeft de deal gevolgen tot in San Francisco. Ook het belang van New Belgium in de lokale Californische brouwer Magnolia Brewing Company verhuist mee naar Kirin. New Belgium verwierf in 2017 een meerderheidsparticipatie in Magnolia, toen de kleine sectorgenoot uit een gerechtelijke reorganisatie kwam.

Lambiek

Volgens Amerikaanse gespecialiseerde websites kwamen toen bij Magnolia ook twee minderheidsaandeelhouders aan boord: de Amerikaanse brouwer Dick Cantwell, een goede vriend van Jordan die zijn firma verkocht aan AB InBev, en de Belgische brouwerij Oud Beersel.

Maar Gert Christiaens van Oud Beersel ontkent dat. Hij bevestigt wel dat destijds gesprekken daarover waren, maar een klein minderheidsbelang bleek uiteindelijk toch niet interessant voor Oud Beersel. Het bijna 140 jaar oude bedrijf, uit Beersel bij Brussel, is een van de laatste authentieke lambiekbrouwerijen in ons land. Lambiek is de basis van onder meer geuze en kriek.