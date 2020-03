Belgische brouwers sluiten door kelderende verkoop

Belgische brouwerijen als Boon en Delirum Tremens stoppen tijdelijk met brouwen door de kelderende verkoop. Bij veel andere is het personeel deels werkloos. 'Voor Omer is dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.'

'Al het bier dat we al gebrouwen hebben bottelen we nog. Maar vrijdag gaat de brouwerij twee weken dicht.' Frank Boon, de eigenaar van de lambiek- en geuze-brouwer Boon, is niet de enige bierbrouwer die enkele weken sluit. Huyghe maakt een maand geen bier, waaronder Delirium Tremens. 'Onze magazijnen puilen uit', zegt eigenaar Alain Delaet. Boon verwacht in maart een daling van 20 procent en in april zelfs van 80 procent.

Door het coronavirus zijn er geen voetbalwedstrijden, cafés zijn dicht en bijna iedereen zit thuis. 'Ook de verkoop aan het buitenland is fors gedaald', zegt Boon. 'Alleen in Rusland stijgt onze verkoop. Daar zijn nog geen maatregelen genomen.'

Het enige lichtpunt zijn de supermarkten. 'Daar noteren we een verkoopstijging van 70 procent', zegt Edwin Dedoncker, de CEO van de trappistenbrouwer Chimay. Al zet dat amper zoden aan de dijk. 'Het is utopisch te denken dat onze totaalomzet dit jaar stabiel kan blijven, laat staan kan groeien.' Boon verwacht voor zijn brouwerij een omzetdaling van 20 procent in 2020.

Bijna alle brouwerijen vragen technische werkloosheid aan voor minstens een deel van hun personeel. 'Onze 30 vertegenwoordigers hebben nu al geen werk', zegt De Laet.

'De toestand is onwezenlijk', zegt Omer-Jean Vander Ghinste, de eigenaar van de Omer- en LeFort-brouwer Vander Ghinste. 'Onze brouwerij gaat voorlopig niet helemaal dicht, maar draait op een laag pitje. We brouwen nog een beetje om onze stock op peil te houden. Dit is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.' Het gros van zijn vertegenwoordigers zit werkloos thuis.

Hetzelfde verhaal bij Brugse Zot-brouwer De Halve Maan. 'Elk personeelslid is deels economisch werkloos', zegt eigenaar Xavier Vanneste. 'Ons bezoekerscentrum is dicht en de vertegenwoordigers hebben geen werk. In de brouwerij is er weinig werk. De verkoop daalt met 70 tot 80 procent.'

De brouwers zijn pessimistisch over de komende weken. April, mei en juni zijn normaal topmaanden. 'Ik geloof niet dat dit op 3 april voorbij is', zegt Vander Ghinste. Ze kijken hoopvol naar China. Daar stuikte de verkoop twee maanden in, maar sinds een week leeft de verkoop er weer op.

Corona veroorzaakt kopzorgen. 'Onze buitenlandse klanten betalen hun facturen met dertig dagen vertraging. Dat moeten we zien te overbruggen', zegt Boon. De brouwers vrezen een permanent inkomstenverlies omdat horecazaken failliet gaan. 'We gaan de horeca steunen', zegt Dedoncker van Chimay.

Ook werkloosheidsuitkeringen aanvragen heeft voeten in de aarde. 'Net als veel brouwers hebben we problemen in Frankrijk', zegt De Laet. 'Daar hebben we Franse vertegenwoordigers, maar de Franse overheid geeft hen geen uitkering omdat ze niet werken voor een Frans bedrijf. We zijn een vrij kleine brouwer en hebben geen aparte vennootschap in Frankrijk, zoals grote spelers als AB InBev .'