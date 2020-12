Belgische brouwers springen bij in caféhuur

De grote Belgische brouwers AB InBev, Brouwerij Haacht en Alken-Maes zullen een deel van de huur van hun cafébazen betalen of kwijtschelden. 'We willen hen erdoor sleuren. Dat is belangrijk voor alle Belgen en voor onszelf.'

Nu de cafés zeker nog tot 15 januari dicht blijven, willen de Belgische brouwers cafébazen die een pand bij hen huren een beetje ademruimte geven. AB InBev kondigde vrijdag aan dat het een kwart van de huur van november, december en januari van 1.500 cafés op zich neemt.

De Belgische biercultuur is werelderfgoed. Onze cafés hebben wereldfaam. Dat moeten we zo houden. Pieter Anciaux Horecadirecteur AB InBev België

'De Belgische biercultuur is werelderfgoed. Onze cafés hebben wereldfaam. Dat moeten we zo houden', zei Pieter Anciaux, horecadirecteur AB InBev België. 'Niemand voorspelt wanneer we weer in een veilige zone zijn, dus hulp op langere termijn kan het verschil maken voor een horeca-ondernemer.'

AB InBev is zelf geen eigenaar van de panden. Het huurt ze bij zo'n 600 eigenaars en verhuurt ze vervolgens door aan de cafébazen. 'We doen ook een oproep aan de echte eigenaars om een deel van de schuld kwijt te schelden', zegt woordvoerster Laure Stuyck. 'Sommigen hebben al toegevingen gedaan.'

Vervallen bier

De brouwer heeft de voorbije maanden naar eigen zeggen 20 miljoen euro geïnvesteerd in steunmaatregelen voor de horeca. In april schold AB InBev al een maand huur kwijt en in november kondigde het aan dat het alle ongeopende vaten en bakken vervallen bier gratis vervangt door vers gerstenat bij de heropening van de horeca.

Dat zijn niet alleen mooie gestes, voor AB InBev is het cruciaal dat cafés de coronacrisis te boven komen. 'De sluiting van de horeca heeft een significante impact op onze cijfers', zegt Anciaux. 'De Belgische brouwers meldden op 30 september een daling van de horecaverkoop met 45 procent, met pieken van min 80 en min 90 procent in april en mei. Wij volgen die neerwaartse trend en de retail kan dat verlies niet compenseren.'

Brouwerij Haacht

Ook Brouwerij Haacht schiet zijn cafébazen te hulp. Het heeft een eigen patrimonium, maar huurt ook panden van andere eigenaars. Tijdens de tweede lockdown scheldt het 30 procent van de huur kwijt, zei woordvoerster Lien Meeuws vrijdag. In de eerste maand van de eerste lockdown schold Brouwerij Haacht de volledige huur kwijt, de rest van de periode dat de cafés gesloten waren, ging het om 33 procent. Daarnaast wil de brouwer vervallen bier terugnemen.

30% huur Brouwerij Haacht scheldt tijdens de tweede lockdown 30 procent van de huur kwijt.

Alken-Maes bekijkt geval per geval wat mogelijk is op vlak van uitstel voor facturen en leningen. 'Bij onze eigendommen schelden we in de maand november 50 procent van de huur kwijt', zegt woordvoerder Sebastiaan De Meester. 'Voor de panden waar we geen eigenaar van zijn, vragen we de eigenaars een geste te doen.'

Die inspanningen zijn erg welkom, zegt Matthias De Caluwe van sectorfederatie Horeca Vlaanderen. 'Op een jaar is de horeca al bijna een halfjaar gesloten. Dat is economisch, maar ook mentaal, heel zwaar. Het vierde kwartaal is normaal het beste voor onze sector, dus de tweede lockdown komt hard aan.'