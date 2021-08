Belgische families investeren in Australisch vleesalternatief

Het Belgische fonds Astanor Ventures leidt een investering van 45 miljoen euro in het Australische bedrijf V2food, een fabrikant van plantaardige vleesvervangers.

In de hang naar gezonder, duurzamer en diervriendelijker eten zitten vegetarische vleesvervangers in de lift. Maar ondanks de groei van alternatieve proteïnen blijft het een relatief kleine markt. Daar kan verandering in komen nu steeds meer investeerders en grote spelers zoals Unilever en Nestlé zich in het nieuwe marktsegment begeven.

Ook het Belgische investeringsfonds Astanor Ventures wordt actief in de sector. Astanor noemt zich een 'impactinvesteerder' die zich richt op ondernemers met disruptieve ideeën om de voedingssector structureel te veranderen. Het fonds kwam eind vorig jaar nog in het nieuws met een kapitaalronde van 275 miljoen euro.

Dat geld komt vooral van buitenlandse partijen, maar ook - voor 60 à 70 miljoen euro - van Belgische financiers. Het gaat onder meer om de families Toye (holding Diepensteyn) en Colruyt (investeringsmaatschappij Korys), de Colruyt-groep en Belfius Insurance. Oaks Estate, een vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, en de financiële arm van de federale regering (FPIM) legden eveneens geld op tafel.

Burger King

Astanor duikt nu op als een van de financiers van het Australische bedrijf V2food, dat in zijn thuisland hoge ogen gooit met plantaardige vleesvervangers, zoals gehakt, hamburgers en worsten. De producten zijn al op honderden plaatsen in Australië te krijgen, onder meer bij hamburgerketens. Ook bij Burger King in Nieuw-Zeeland staan ze op het menu.

92 miljoen Financiering V2food V2food haalde in zijn tweede financieringsronde al 92 miljoen euro op.

V2food, opgericht en geleid door gewezen onderzoeksdirecteur Nick Hazell van PepsiCo en Mars Food, is na een eerste financiering bezig aan een tweede ronde, waarin het al 92 miljoen euro ophaalde. Het geld komt onder meer van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en het Singaporese investeringsfonds Temasek.

China

Astanor neemt samen met een aantal andere partijen, waaronder bestaande investeerders, 45 miljoen euro van de tweede ronde voor zijn rekening. De woordvoerster van Astanor verkiest niet te preciseren hoeveel de financier precies op tafel legt, maar verduidelijkt wel dat Astanor de belangrijkste partij is voor het pakket van 45 miljoen.