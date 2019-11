Belgische frieten moeten Chinezen van rijst weglokken

De Belgische aardappelverwerkers beginnen met een promotiecampagne voor hun diepvriesfrieten in China. 'Als elke Chinees één friet per dag eet, moeten we veel fabrieken bijbouwen.'

Eten Chinezen binnenkort massaal Belgische frieten met mayonaise? Als het van de Belgische aardappelverwerkers afhangt wel. Hun sectorfederatie Belgapom sleepte 3 miljoen euro Europese subsidies in de wacht om de komende drie jaar de Belgische diepvriesaardappelen te promoten bij bedrijven in China, Japan en Zuid-Korea.

Tijdens de prinselijke handelsmissie in Peking etaleerde Belgapom dinsdag tegenover de Chinese overheden de Belgische savoir-faire op een 'high level meeting on the Belgian potato value chain'.

China was lang het laatste frietvrije bolwerk ter wereld. Maar daar komt verandering in sinds de Chinese regering in 2015 besliste om de teelt van aardappelen als basisvoedingsmiddel op te drijven. 'Vandaag zijn de meeste noedels gemaakt van rijst of graan', vertelt Romain Cools van Belgapom. 'Maar de Chinezen willen ook producten uit aardappelen want daarvoor is minder water en grond nodig.'

Belgian fries

De Belgische export van frieten naar China zit al jaren in de lift. Het exportvolume groeide van 3.304 ton in 2009 tot 38.836 ton in 2018, blijkt uit cijfers van het Vlaamse expertisecentrum VLAM. België is vandaag, na de Verenigde Staten, de tweede belangrijkste exporteur van diepgevroren aardappelproducten naar China.

'Door de opkomst van fastfoodketens in grote steden eten meer en meer Chinezen frieten', zegt Cools. 'Zoals wij graag exotisch eten, tonen ook Chinezen interesse in andere voeding. Als elke Chinees één friet per dag zou eten, dan moeten onze bedrijven in de hele wereld nieuwe fabrieken bouwen.'

Belgapom wil de diepvriesfriet in China promoten als 'Belgian fries'. 'Wij hebben geen grote, bekende frietmerken zoals McCain', legt Cools uit. 'Bij onze bedrijven gaat het dus om de origine van de aardappel. 'It’s not French fries, it’s Belgian fries.' Die slogan zullen we ontwikkelen.'

Inspiratie

Toch blijkt de belangstelling uit België voor de Chinese markt beperkt. Op de handelsmissie zijn amper Belgische aardappelbedrijven meegereisd. 'Onze zaken in China lopen goed', zegt co-CEO Filip Wallays van de Harelbeekse frietproducent Agristo, die thuisbleef maar de campagne van Belgapom wel ondersteunt.

'Vooral de fijne friet, de pomme allumette, verkoopt goed in China. Dat zijn de frieten die je in de McDonald’s eet, wat toont waar de Chinezen hun inspiratie halen. Ze hebben ook veel interesse in aardappelproducten in bepaalde vormen, zoals een gezichtje of een dier. Maar het blijven kleine hoeveelheden. Er wordt in China nog altijd minder friet ingevoerd dan in pakweg Portugal.'

Gebrek aan expertise

Belgapom wil de Chinezen ook helpen om zelf aardappelen te verbouwen. Want hoewel de Chinese overheid de aardappelteelt in armere gebieden stimuleert, lopen die pogingen wegens gebrek aan expertise vaak fout. 'Het areaal aan aardappelgrond is in China de voorbije jaren zelfs gedaald omdat de Chinezen geen capaciteit hebben om hun aardappelen te stockeren', zegt Cools. 'Ze brengen hun producten allemaal op hetzelfde moment op de markt, wat tot een overstock en lage prijzen leidt. Daardoor ligt het rendement erg laag.'