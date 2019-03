Belgische groentekoning ziet zijn grond-tot-mondmodel imploderen

Een zware herstructurering en de verkoop van een belangrijk bedrijfsonderdeel maken een einde aan de droom van ondernemer Hein Deprez. Hij wou supermarkten aan zich binden door alle soorten groenten en fruit aan te bieden. ‘Hij is te ambitieus.’

Het Belgische beursgenoteerde groente- en fruitbedrijf Greenyard ondergaat een zware herstructurering. 422 jobs verdwijnen en de afdeling conservengroenten komt binnenkort te koop. Andere ‘minder belangrijke’ onderdelen gaan ook in de etalage.

Door overnames is het bedrijf fors gegroeid. Maar er is te weinig tijd besteed aan de integratie van de overnames. Marc Zwaaneveld, Co-CEO Greenyard

De Vlaamse ondernemer Hein Deprez (57) ziet zijn droom afbrokkelen. Samen met zijn zus Veerle controleert hij 49,3 procent van de Greenyard-aandelen. Hij is de sterke man achter Greenyard. Al moet hij sinds een maand Marc Zwaaneveld naast zich dulden. Hij en Deprez zijn allebei CEO.

Ook qua aandeelhouderschap dreigt Deprez de controle te verliezen, want Greenyard is begonnen aan een grote kapitaalverhoging. Die zal volgens waarnemers 70 tot 120 miljoen euro groot zijn, of meer. Dat kan Deprez zelf niet betalen.

Hoe anders was het op 4 maart 2015, een van de hoogtepunten in Deprez’ ondernemersbestaan. Hij kondigde aan dat hij zijn drie fruit- en groentebedrijven zou fuseren. Het nieuwe bedrijf - Greenyard - kon daardoor alles aanbieden: potgrond voor de boeren, en aan de supermarkten verse groenten en fruit, hun diepvriesvorm én groenten in conserven en glazen potten. Deprez controleerde het hele proces: van grond tot mond.

Greenyard zet conserventak te koop en schrapt 422 jobs Het groentebedrijf Greenyard grijpt in om zijn hoge schuldenberg te bedwingen en de brutowinst met ruim 40 miljoen euro te laten aandikken. De wereldwijd actieve Belgische groente- en fruitverwerker Greenyard kondigde gisteren een grote herstructurering aan. Die bestaat uit drie onderdelen: jobs schrappen, fabrieken verkopen en de hele divisie conservengroenten te koop zetten. Greenyard levert jaarlijks voor zo’n 4 miljard euro verse groenten en fruit, diepvriesproducten en conserven aan supermarkten in heel Europa en daarbuiten. Met de herstructurering wil Greenyard zijn hoge schuldgraad - 5 tot 6 keer de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) - verlagen naar 3. Dat doel moet over drie jaar bereikt zijn. Door de ingrepen hoopt het bedrijf in het eerste jaar 20 miljoen euro extra rebitda te genereren. In het tweede jaar gaat het om 44 miljoen euro. Daardoor zou de totale rebitda over twee jaar weer stijgen naar 100 miljoen euro. Senior management Greenyard schrapt 422 jobs in zijn divisie verse groenten en fruit. ‘Vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook in België en Nederland verdwijnen banen’, zegt Marc Zwaaneveld, die sinds begin februari samen met eigenaar Hein Deprez CEO is. ‘In alle lagen van het bedrijf, ook in het senior management (de directie, red.).’ In mei zwaait operationeel directeur Carl Peeters af. Daarnaast wil Greenyard zijn divisie conservengroenten en -fruit verkopen. BNP Paribas Fortis en KBC Securities gaan samen op zoek naar mogelijke kopers. De divisie bestaat uit drie fabrieken: in Bree (het voormalige Scana Noliko), Rijkevorsel en Nederland. ‘De verkoop moet meer dan 100 miljoen euro opleveren’, zegt een woordvoerder. Ook diepvriesfabrieken en andere ‘minder belangrijke’ onderdelen komen te koop. ‘De fabriek in Hongarije draagt bijvoorbeeld te weinig bij aan de rebitda’, zegt Zwaaneveld. Met de verkoop van ‘niet-kernactiviteiten’ hoopt Greenyard 50 tot 75 miljoen euro in het laatje te krijgen. Intussen blijft het bedrijf het moeilijk hebben. De problemen van Greenyard begonnen toen de groep zich verplicht zag om de supermarkten lagere prijzen aan te rekenen. ‘We hebben enkele weken geleden al aangekondigd dat de markt moeilijk is’, zegt Deprez. ‘Maar we zijn ervan overtuigd dat dat op een bepaald moment uitbodemt. Met gerichte acties zullen we onze rebitda opnieuw laten groeien.’

Het was de dag waarop Deprez al die jaren had gewacht. Hij toonde zijn ingenieuze businessmodel aan de buitenwereld. ‘Doordat we alles aanbieden, hopen we de klanten aantrekkelijkere groenten en fruit aan te bieden’, zei hij. ‘De fusie centraliseert al onze kennis. Nu heeft elk van mijn bedrijven veel kennis over teelt, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, distributie, logistiek, houdbaarheidscontrole en ga maar door. Maar elk in zijn eigen domein.’

Lage winstmarges

Door de krachten te bundelen kon Deprez ook kosten besparen. Dat is belangrijk in een sector die traditioneel kampt met winstmarges van hoogstens enkele procenten. In het boekjaar 2017 bedroeg de rebitdamarge (recurrente brutobedrijfswinst als percentage van de omzet) amper 3,4 procent. De minste tegenslag heeft grote gevolgen.

Deprez stelde de aandeelhouders destijds meer winst in het vooruitzicht. De supermarkten zouden veel meer groenten en fruit kopen bij Greenyard, want dankzij zijn grote schaal zou hij beide goedkoper kunnen aanbieden en met innovatie uitpakken. De band tussen de supermarkten en Greenyard zou zo sterk worden dat ze zelfs klantendata zouden delen en Greenyard perfect zou weten wanneer het welke producten moest leveren.

Vier jaar en twaalf dagen later blijkt dat het grote fusieproject mislukt is. De belofte van nauwe samenwerking met de supermarkten herhaalde Deprez gisteren opnieuw, maar vandaag is het enige echte succesverhaal de samenwerking met Albert Heijn. En die was er ook al voor de fusie.

In januari gaf Deprez al een deel van zijn verticale bedrijfsmodel op. Toen ging de potgrondtak voor 120 miljoen euro de deur uit. De fusie wordt verder teruggedraaid nu Greenyard ook zijn conserventak - goed voor circa 350 miljoen van de 4 miljard euro groepsomzet - te koop te zet. Het bedrijf hoopt er ‘meer dan 100 miljoen euro’ voor te krijgen. Na de verkoop blijven alleen de verse en de diepvriesgroenten en -fruit over.

De vraag of hij spijt heeft van zijn fusie, ontweek Deprez gisteren. ‘Voor ons is het belangrijk dat we de juiste maatregelen nemen om de balans van ons bedrijf te versterken’, antwoordde hij.

Die balans is ernstig uit evenwicht. Het bedrijf heeft volgens het beurshuis KBC Securities 400 miljoen euro schulden. Het zou in theorie meer dan zes jaar duren om dat bedrag met de huidige brutobedrijfswinst (ebitda) terug te betalen. Veel te lang, want van de banken mag het theoretisch maar 4,25 jaar duren. Om zijn schulden sneller af te betalen, verkoopt Greenyard bedrijfsonderdelen en broedt het sinds januari op een kapitaalverhoging. Concreet nieuws daarover blijft uit.

Ambitieuze overnames

De schuldenberg kwam er door de ambitieuze overnames die Deprez deed sinds hij zijn bedrijf eind de jaren 80 op 18-jarige leeftijd oprichtte. Hij deinsde er niet voor terug om bedrijven over te nemen die veel groter waren dan het zijne. Die reuzeovernames betaalde hij met schulden. Bijna anderhalf jaar geleden probeerde hij de iconische Amerikaanse fruitreus Dole over te nemen. Destijds was Dole naar schatting 2,1 miljard dollar waard, bijna het dubbele van de toenmalige waarde van Greenyard. De financiering met de banken was rond, maar de onderhandelingen strandden omdat Deprez de prijs te hoog vond.

Het was het begin van de moeilijke periode van Greenyard. In Duitsland en België begonnen supermarkten lagere prijzen te eisen. Vorige zomer mislukte de oogst door de extreme droogte. En tot overmaat van ramp kostte een bacteriële besmetting in een Hongaarse fabriek het bedrijf 30 miljoen euro ebitda. Gisteren maakte Greenyard bekend dat die fabriek wordt verkocht of zelfs gesloten.

De drie gebeurtenissen doen de winst dalen. Daardoor stijgt de schuldgraad. Het bedrijf is op de beurs 60 procent minder waard dan begin vorig jaar.

‘Deprez is te ambitieus’, zegt een waarnemer. Hij is lang niet de enige die dat vindt. Zelfs Marc Zwaaneveld - de crisismanager met wie Deprez het CEO-schap sinds een maand moet delen - liet dat gisteren uitschijnen. ‘De beslissing om te fuseren, was goed’, zegt Zwaaneveld. ‘Het bedrijf is er erg door gegroeid. Het model heeft op lange termijn veel potentieel. Maar er is iets te weinig tijd besteed aan de integratie en de consolidatie van de verschillende onderdelen.’

Niet te snel afschrijven