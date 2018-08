Belgische hondenbrokkenmaker breidt uit naar Roemenië

United Petfood koopt zijn sectorgenoot Nordic Petfood. De prijs van de transactie is niet bekend.

De overnamehonger van de Gentse dierenvoedingsmaker United Petfood is niet gestild. Een maand na de overname van zijn Spaanse concurrent Bynsa legt hij nu de hand op het Roemeense Nordic Petfood.

Nordic Petfood is de Roemeense marktleider in dierenvoeding. Het is een onderdeel van de Nordic-groep en is goed voor een omzet van 120 miljoen Roemeense lei (26 miljoen euro). De andere onderdelen van Nordic (voeding en logistiek) worden niet mee verkocht aan de Belgen.

Dankzij de overname klimt de omzet van United Petfood tot boven 300 miljoen euro. United Petfood kreeg in juli een boost dankzij de overname van Bynsa. Dat deed de groepsomzet met bijna een derde naar 275 miljoen euro klimmen.

United Petfood is al enkele jaren op overnamejacht. Sinds 2016 wordt die groei ondersteund door het investeringsfonds Waterland, dat toen een onbekend belang in het bedrijf kocht. Destijds boekte United Petfood 120 miljoen euro omzet. Nu is dat dus bijna drie keer meer. Ook organisch groeit het bedrijf. Dit jaar opende de Gentse groep een gloednieuwe fabriek in Polen.

Veevoeder

United Petfoods werd in 1937 opgericht door Michel Dumoulin, de grootvader van gedelegeerd bestuurder Dominiek Dumoulin. Aanvankelijk produceerde het bedrijf enkel veevoeder. In 1994 begon Dominiek Dumoulin voeding voor honden en katten te maken.

Ook buiten Europa eten honden, katten en knaagdieren Belgische voeding van United Petfood. Intussen werken 400 mensen in de negen fabrieken in Polen, Nederland, België, Frankrijk en Spanje en is United Petfood in 40 landen actief.