Belgische hondenbrokkenmaker derde groter na overname

De Belgische katten- en hondenbrokkenmaker United Petfood neemt een Spaanse concurrent over. Die is goed voor 100 miljoen euro omzet.

De Gentse dierenvoedingmaker United Petfood verstevigt zijn positie in Europa door zijn Spaanse concurrent Bynsa Group over te nemen. Dankzij de overname stijgt de omzet met bijna een derde, naar 275 miljoen euro. Bynsa produceert honden- en kattenbrokken voor Mercadona, dat met 25 procent marktaandeel de grootste supermarktketen van Spanje is.

United Petfood is sinds enkele jaren op overnamejacht. Sinds 2013 nam het vier fabrieken over in Frankrijk.

De groeispurt volgt niet toevallig nadat het investeringsfonds Waterland in 2016 een onbekend belang kocht. Sindsdien is het bedrijf verdubbeld. Destijds boekte United Petfood 120 miljoen euro omzet. De bedrijfswinst lag op 17 miljoen euro. Hoe de winst in 2017 evolueerde is niet duidelijk.

Keukenresten

Ook organisch groeit het bedrijf. Dit jaar deed een gloednieuwe fabriek in Polen de deuren open. 'In Centraal- en Oost-Europa wordt de markt voor honden- en kattenbrokken groter', zegt zaakvoerder Dominiek Dumoulin. 'Mensen geven er hun huisdier steeds minder vaak keukenresten te eten en steeds meer honden- en kattenbrokken. In West-Europa groeit de markt niet meer.'

Dankzij de overname van Bynsa vergroot United Petfood zijn actieterrein. 'Bynsa doet hetzelfde als wij maar is in andere landen actief', zegt Dumoulin. Het bedrijf zegt ook dat alle fabrieken na de overname open blijven en niemand zijn job verliest.

Inmiddels is United Petfood actief in meer dan 40 landen. Ook buiten Europa eten honden, katten en knaagdieren Belgische voeding van United Petfood. Het bedrijf exporteert naar Rusland, China, Japan, het Midden-Oosten, Suriname, Nigeria, Kameroen, Indonesië en Thailand.

Het bedrijf maakt alleen droge voeding en geen natte voeding. 'Dat is een volledig ander metier', zegt Dumoulin.

Zijn bedrijf heeft geen eigen merken, maar produceert voor de huismerken van supermarktketens. 'In ons segment zijn wij nu een vrij grote Europese speler', zegt hij. 'We nemen het op tegen merkproducenten zoals Nestlé en Mars.' Die laatste is bekend van Pedigree en Whiskas.

Negen fabrieken

United Petfoods werd in 1937 opgericht door Dominiek Dumoulins grootvader Michel Dumoulin, als producent van veevoeder. In 1994 begon Dominiek Dumoulin voeding voor honden en katten te maken. Intussen werken er 400 mensen in de negen fabrieken in Polen, Nederland, België, Frankrijk en Spanje.