Belgische honingoogst mislukt

Door het slechte lenteweer oogsten de Belgische imkers 7 tot 15 keer minder honing. Toch zult u daar in de supermarkt weinig van merken.

'We zitten aan ongeveer 1 kilogram honing per korf, terwijl we normaal gezien 7 tot 15 kilogram oogsten', zegt de Belgische Bijenteeltfederatie (BBF).

Nu is het te warm weer. Dan zijn bijen - net als mensen - wat lammer en weinig actief. Chris Dauw Voorzitter Koninklijke Vlaamse Imkersbond

'De lente was zwak door het natte en koele weer', zegt Chris Dauw, de voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. 'Heel wat bloemen zijn kapot geregend.'

Ook de zomeroogst van midden juli dreigt in het water te vallen. 'Nu is het te warm weer. Dan zijn bijen - net als mensen - wat lammer en weinig actief.'

Supermarkt

Toch zal de doorsnee honingeter er weinig van merken. 'In de supermarkt en zelfs op de markt vind je vooral honing uit het buitenland', zegt Dauw. Wie bij de lokale imker langsgaat voor honing dreigt wel van een kale reis terug te keren.

Wij gebruiken maar heel weinig Belgische honing - amper enkele procenten. Koen Steurbaut Meli

'Wij gebruiken maar heel weinig Belgische honing - amper enkele procenten', zegt Koen Steurbaut, de CEO van het Belgische honingmerk Meli. 'De Belgische productie is veel te klein voor onze schaal.' In 2018 verkocht Meli voor 50 miljoen euro honing, zo'n 11.000 ton in totaal.