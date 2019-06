Belgische koeien maken recordhoeveelheid melk

Bijna 4 miljard liter melk stroomde vorig jaar uit de uiers van Belgische koeien. België is een van de winnaars van de afschaffing van de Europese melkquota in 2015.

De Belgische melkveehouders - en hun koeien - hebben er een recordjaar opzitten. Ze produceerden in 2018 3,96 miljard liter melk, meldt de Belgische confederatie van zuivelbedrijven (BCZ).

De productie groeide in een jaar tijd met 3,9 procent. Op langere termijn is de groei nog groter. In 2008 maakten de Belgische melkveehouderijen 1 miljard liter melk minder.

Dat de productie zo fors toenam, is te verklaren door de afschaffing van de Europese melkquota in 2015. Na 30 jaar mochten de Europese boeren zo veel melk produceren als ze wilden. Dat de productie ook voor 2015 al begon toe te nemen, is te danken aan het feit dat Europa sinds 2007 de quota gestaag verhoogde in aanloop naar de afschaffing.

De Belgische veehouderij is erg concurrentieel. Renaat Debergh Belgische Confederatie Zuivelindustrie

De hele Europese melkveehouderij voerde de productie op. Met 157 miljard ton melk lag de Europese melkproductie vorig jaar 17 procent hoger dan in 2005.

België is een van de landen waarvoor de afschaffing van de quota een goede zaak was, zegt Renaat Debergh, de gedelegeerd bestuurder van BCZ. 'De Belgische veehouderij is erg concurrentieel. We profiteren van ons gunstige klimaat en onze boeren hebben veel knowhow.'

Melkrobots

Belgische bedrijven werden in de afgelopen jaren efficiënter doordat koeien dankzij slimme kweekprogramma's steeds meer melk produceren, klinkt het. 'Daarnaast automatiseren melkveehouders door melkrobots te installeren', zegt Debergh. 'Ook de voeding van de koeien is veel beter dan vroeger.'

Veel melkveehouders zijn ouder dan vijftig en vinden geen opvolging. Vanessa Saenen Woordvoerder Boerenbond

Daarnaast plukt België de vruchten van de groeiende vraag naar zuivel. 'Als een land welvarender wordt, eten de burgers meer melkproducten', zegt Debergh.

53 procent van de Belgische melkproducten wordt geëxporteerd naar Europese landen als Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 11 procent van de productie belandt in landen buiten Europa, zoals Algerije, Indonesië en China.

Voor andere Europese landen bleek de afschaffing van de melkquota geen goede zaak. Vaak omdat ze meer kosten maken bij de melkproductie. Onder andere Bulgarije (-21,8%), Griekenland (-15,6%), Slowakije (-15,5%), Zweden (-12,7%) en Portugal (-2,5%) zien de productie sinds 2005 fors dalen.

Minder en minder boeren

Toch is het niet allemaal peis en vree in België. Het aantal boerderijen daalt jaar na jaar. 'Veel melkveehouders zijn ouder dan vijftig en vinden geen opvolging', zegt Boerenbond-woordvoerder Vanessa Saenen. 'De melkprijzen zijn de afgelopen jaren behoorlijk, maar toch is het inkomen van een boer vrij laag. Terwijl het een veeleisende job is. Daar komt bij dat de vleessector en de zuivelhouderij de jongste jaren last heeft van een slecht imago.'