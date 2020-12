Belgische kweekvleespionier verkocht voor 15 miljoen euro

Peace of Meat is overgenomen door het Israëlische Meat-Tech 3D. Die betaalt daar 15 miljoen euro voor, deels in cash en deels in aandelen.

Peace of Meat werd pas in 2019 opgericht door Dirk Standaert. De veertiger laat zich evenwel – sinds hij kasteeleigenaar is in Duitsland – als Dirk von Heinrichshorst aanspreken. Hij was eerder actief als IT’er, bierbrouwer en evenementenorganisator.

De start-up zette een technologie op punt om op basis van stamcellen in bioreactoren dierlijke vetten te produceren, meer specifiek vetten van kip en eend. Op die manier komt de eerste foie gras waar geen eenden voor gedood worden binnen handbereik.

Meat-tech ziet in Peace of Meat het potentieel om hybride voeding op de markt te brengen. Dat is voeding waarbij plantaardige eiwitten aangevuld worden met ‘kweekvetten’ om de smaak van vleesalternatieven te optimaliseren.

‘We zijn zeer enthousiast over deze overname. Deze krachtenbundeling maakt ons sterker in ons streven naar een meer duurzame planeet’, aldus de oprichters.