Belgische ondernemer strijdt tegen voedselverspilling in VS

Na de Belgische uitrol van Too Good To Go geleid te hebben, wordt Jonas Mallisse nu mee verantwoordelijk voor de expansie naar de Verenigde Staten.

Too Good To Go, de Deense app die voedselverspilling moet tegengaan, wordt dinsdag gelanceerd in de Verenigde Staten. De Belg Jonas Mallisse is mee verantwoordelijk voor de expansie.

Op het einde van de dag stelt de uitbater van een lunchzaak of de gerant van een supermarkt vast dat niet alles is opgeraakt. In de plaats van de maaltijdoverschotten weg te gooien biedt hij ze alsnog online aan. Via een app kan een klant zo'n restje 'claimen' en ophalen tegen een derde van de prijs. Met dat model bindt het Deense Too Good To Go al vier jaar de strijd aan tegen voedselverspilling. Sinds de oprichting in 2016 staat de teller in Europa al op 46,7 miljoen geredde maaltijden.

Too Good To Go > Opgericht in 2016 in Denemarken door vijf jonge ondernemers. > 660 werknemers. > Actief in 14 Europese landen, samenwerking met 55.000 lokale handelaren. > 26 miljoen gebruikers, jaarlijks komen daar 900.000 bij. > In België in 2018 gelanceerd door de Gentenaar Jonas Mallisse. Intussen 1,1 miljoen gebruikers.

Bijna 3 miljoen daarvan belandden op het bord van een van de 1,1 miljoen Belgische gebruikers. Too Good To Go werd begin 2018 in ons land geïntroduceerd door de Gentenaar Jonas Mallisse (29). Na 2,5 jaar het Belgische verhaal geleid te hebben trekt Mallisse nu naar de Verenigde Staten. Samen met Lucie Basch, een van de originele co-oprichters van Too Good To Go, rolt hij daar de app uit. Dinsdag is de lancering in New York en Boston, andere staten volgen later.

'Wereldwijd wordt nog steeds een derde van al het voedsel weggegooid', zegt Mallisse. 'Na het succes in 14 Europese landen willen we nu impact hebben in de VS, waar het verspillingspercentage nog hoger ligt, op 40 procent. Het is de eerste keer dat ik hier ben, en mijn ogen vallen uit mijn hoofd als ik zie hoe Amerikanen omgaan met eten. Het voordeel voor ons is wel dat ze er open over zijn. Voedselverspilling is hier, in tegenstelling tot bij ons, geen taboe. Als je een handelaar vraagt of hij met overschotten zit, zegt die: ja, natuurlijk. Europeanen generen zich meer om dat toe te geven, terwijl het een klassiek hedendaags probleem is. De consument is zo 'demanding' dat het aanbod groot moet zijn. Te groot.'

Balans

Mallisse is verantwoordelijk voor de 'supply' in de VS, de deelnemende handelaren dus. 'Bij de lancering zullen zo'n 200 zaken deelnemen, 100 à 150 in New York en 50 in Boston. We geven de voorkeur aan lokale ondernemers.' Toch waren enkele contacten met grote ketens een belangrijk instrument om voet aan de grond te krijgen aan de andere kant van de oceaan. 'In Europa werken we goed samen met Le Pain Quotidien, waarmee we dan ook over de VS zijn beginnen te praten. Ook Starbucks was al een partner.'

Wat nu volgt, is geen race om zo snel mogelijk zo veel mogelijk Amerikanen verknocht te krijgen aan Too Good To Go. 'Omdat ons aanbod momenteel nog vrij beperkt is, mogen we niet té veel gebruikers hebben. Dan zijn alle maaltijden in een vingerknip weg en blijven veel mensen gefrustreerd achter', zegt Mallisse. 'De balans tussen die twee is een belangrijker doel, dat noemen we de 'saved ratio'. Globaal gezien bedraagt die 90 procent: van elke tien maaltijden die in onze app worden aangeboden, worden er negen gered.'

