Belgische 'onecompanyman' zwaait in juni af bij Heineken

Onder het 15-jarig bewind van Jean-François van Boxmeer reeg de Nederlandse bierreus de overnames in opkomende biermarkten aan mekaar en verviervoudigde de beurskoers.

'Voor mijn Belgische vrienden werk ik voor het verkeerde bier', lachte Jean-François van Boxmeer, de Belgische topman van Heineken, twee jaar geleden tijdens een interview met De Tijd. Dat gegrinnik zal niet lang meer duren, want de Belg zwaait in juni af als CEO van de Nederlandse biergigant.

Hij geeft het stokje door aan de Nederlander Dolf van den Brink, die al 20 jaar bij Heineken werkt en er de afdeling Azië-Pacific leidt.

Jean-François van Boxmeer zal 15 jaar aan het hoofd gestaan hebben van de Nederlandse brouwer. Hij is de vleesgeworden 'onecompanyman'. De 58-jarige Mechelaar, die in Namen economie studeerde, werkte zijn hele carrière bij Heineken en klom er langzaam de ladder op.

Hij begon met een tweejarig 'traineeship' in 1984, dat hem eerst naar Kameroen bracht. Daarna trok de Belg naar Rwanda, Congo, Polen en Italië. Zijn Afrika-ervaring omschreef van Boxmeer als zijn Harvard Business School-traject.

In 2001 verhuisde hij naar de Amsterdamse Heineken-hoofdzetel, waar hij lid werd van de raad van bestuur. In 2005 nam van Boxmeer de rol van CEO op bij één van Nederlands grootste multinationals.

Kenners omschrijven van Boxmeer - die als student voor Stella Artois werkte en op zijn 21ste naar Gabon gestuurd werd om er de bierverkoop op poten te zetten - als een echte brouwer. Hij kan meepraten over de hopoogst in Tsjechië tot en met de kwaliteit van de brouwketels in China.

Onder zijn bewind kreeg van Boxmeer veel lof toebedeeld van de belegger.

Overnames in opkomende biermarkten

Van Boxmeer reeg de overnames in opkomende biermarkten aan mekaar, waar de consumptie sneller groeit dan in de ontwikkelde markten en waar Heineken hoopt dat de groeiende middenklasse haar goedkope pils inruilt voor duurdere merken als Heineken.

Toen van Boxmeer tien jaar in business was, zette hij zijn handtekening onder zijn 50ste overnamecontract. In 2008 kocht Heineken de bierdivisie van het Mexicaanse Femsa, waardoor Heineken voet aan de grond kreeg in Zuid-Amerika, de achtertuin van AB InBev.

Twee jaar geleden realiseerde van Boxmeer zijn laatste miljardenovername. Hij betaalde 2,7 miljard euro voor 40 procent van China Resources Beer Holdings, de eigenaar van 's lands grootste brouwer. Daarmee sloeg Heineken een serieuze slag in China, in liters de grootste biermarkt ter wereld, nadat pogingen om er op eigen kracht actief te worden mislukt waren.

Beurskoers verviervoudigd, lof van de belegger

Van Boxmeer kreeg onderweg veel lof toebedeeld van de belegger. Nadat hij in 2012 de volledige controle over het Singaporese Asia Pacific Breweries had verworven, kreeg Heineken een stevige voetafdruk in veel groeiende Aziatische biermarkten. De Nederlandse beleggersvereniging VEB riep hem destijds prompt uit tot topman van het jaar.

In het tijdperk-van Boxmeer verviervoudigde de beurskoers van Heineken. Inclusief dividend is een belegging van 100 euro in Heineken bij zijn aantreden sindsdien aangegroeid tot 470 euro, waardoor de brouwer het beter deed dan zijn concurrenten.