Belgische perenboeren oogsten minder peren dan vorig jaar

Terwijl 2018 al een slecht jaar was, kondigt 2019 zich aan als een nog slechter perenjaar. De oogst zal 10 procent lager uitvallen. Maar doordat de oogst elders in Europa nog harder tegenvalt, verwachten de Belgische telers wel een goede prijs.

De Belgische perenboeren gaan een slecht najaar tegemoet. De totale productie peren voor het seizoen 2019-2020 wordt geschat op 330.894 ton. Dat is volgens het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties 10,3 procent minder dan vorig seizoen.

'Het weer heeft ons parten gespeeld', zegt Luc Borgugnons, perenteler en verantwoordelijk voor de perenteelt bij de Boerenbond. 'We hebben in het voorjaar last gehad van nachtvorst, al twee jaar kampen we met droogte, peren verbrandden door de extreme hitte van de voorbije weken en ook de stormen die we over ons heen kregen, hebben een deel van de oogst vernield.'

Europese oogst

Een troost is dat de problemen elders in Europa groter waren. Daardoor gaan de Belgische telers er relatief minder op achteruit. Voor peren wordt een Europese oogst van ruim 2,0 miljard kilogram verwacht, wat een daling is van 14 procent ten opzichte van vorig seizoen. Door de gedaalde opbrengstvooruitzichten in Europa hoopt de Belgische sector op een goede prijsvorming voor het nieuwe seizoen.

De lagere oogst van 2019 volgt na een erg slecht 2018. Toen de boeren afgelopen april de laatste peren van vorig jaar verkochten, slaakten ze een noodkreet. De prijzen lagen aanzienlijk lager dan het jaar ervoor. Sommige boeren verkochten zelfs met verlies. Velen kozen ervoor om hun resterende peren te vernietigen omdat dat goedkoper was. De peren van vorig jaar waren erg klein en veel supermarkten weigerden ze. Ze rotten ook sneller in de koelcellen waarin ze net geen jaar lang worden bewaard.

De Belgische perentelers zien al jaren af. Sinds 2014 lijden de boeren onder de wederzijdse handelsboycot tussen Rusland en de Europese Unie. Die kwam er nadat Rusland de Krim-regio had veroverd van Oekraïne. De Belgische conferenceperen zijn niet meer welkom in Rusland, terwijl het voordien een derde van de Belgische peren kocht.

India

De sector deed er alles aan om de peren die niet meer naar Rusland gingen elders te verkopen. In Estland, Letland, Litouwen en Oost-Europa, of in nieuwe markten als India.