Belgische pralines via Alibaba naar China

Zowel Leonidas als pralineproducent Ickx uit Essen gaat in zee met de Chinese internetreus Alibaba om de Chinese markt te bewerken.

Alibaba is bij ons niet zo'n bekende naam, maar dat neemt niet weg dat het bedrijf een van de grootste internetspelers ter wereld is en een van de belangrijkste retailers, via zijn sterke positie in de e-commercewereld.

De Chinese reus, op poten gezet door de bekende ondernemer Jack Ma, wordt ook almaar actiever in het Westen. In ons land werkt Alibaba bijvoorbeeld al samen met Colruyt. Daar komen nu twee Belgische chocolatiers bij, waardoor een van de bekendste exportproducten van ons land makkelijker de weg moet kunnen vinden naar China.

Leonidas zet al een hele tijd veel sterker in op zijn internationale aanwezigheid, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de VS en China. Volgens CEO Philippe de Sellier volgt Leonidas voor China een tweesporenbeleid: het openen van aparte winkels en de aanwezigheid in andere zaken zoals supermarkten enerzijds en de activiteiten op internet anderzijds.

Na een ontmoeting bij Alibaba in Amsterdam en een bezoek aan China eind 2016, besloot Leonidas nu in zee te gaan met Tmall, het e-commerceplatform van Alibaba, meldt de internetgigant. Tmall geldt als het belangrijkste e-commerceplatform in China.

Alibaba wist ook nog een tweede chocolatier te strikken, het bedrijf Ickx uit Essen. Dat is geen bekende naam, maar bij Ickx rollen zo'n 400.000 pralines per dag van de band. Het bedrijf, dat in het laatste boekjaar (tot eind april 2017) goed was voor een omzet van bijna 28 miljoen euro, levert onder meer aan Harrod's en Walmart, de Amerikaanse supermarktreus. Ickx is in Nederlandse handen.

Ickx testte met de hulp van Alibaba de Chinese markt in 2017. De voorraad was in enkele dagen tijd uitverkocht. Ickx bood daarop zijn producten aan op de laatste editie van Vrijgezellendag, een groot shoppingfestival dat wordt opgezet door Alibaba. Nu volgt een exclusief akkoord met Alibaba, dat onder meer het opzetten van winkels in het Aziatische land omvat.