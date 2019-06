'Belgische' sticker houdt uw fruit twee weken langer vers

Een Leuvens biotechteam werkt met de Amerikaanse start-up Stixfresh aan een sticker die het rottingsproces van fruit aanzienlijk vertraagt.

Hoeveel bananen, mango’s, appelen, kiwi’s of avocado’s hebt u al op de composthoop moeten gooien omdat het rottingsproces u te snel af was? Wel, dat zou weleens verleden tijd kunnen zijn dankzij een doorbraak van Stixfresh.

Die start-up ontwikkelde een sticker waarbij op de niet-klevende kant een speciale coating is aangebracht. De sticker ziet er uit als alle andere stickers - met merknamen - die je op fruit vindt, maar de stoffen in de coating verdampen geleidelijk aan en beschermen zo de hele vrucht tot twee weken extra tegen schimmelinfecties en rotting. 'Die stoffen zorgen ervoor dat de sporen van schimmels die op de schil zijn terecht gekomen, niet kunnen kiemen', legt Patrick Van Dijck uit.

De Belg is aangesteld is als Chief Scientific Officer van StixFresh en staat tevens aan het hoofd van het Leuvense Centrum voor Microbiologie, dat onderdeel is van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

Voedselverspilling

Het nobele doel van de start-up is om de wereldwijde afvalberg en voedselverspilling te verminderen. Naar schatting 30 procent van de totale voedselproductie gaat ergens tussen oogst en consumptie verloren. Tijdens het transport, in de verkooppunten of bij u thuis. ‘Als we daar een deel van kunnen vermijden, kan het effect enorm zijn’, klinkt het.

De Stixfresh-sticker is bedekt met plantenextracten en ingrediënten zoals bijenwas. De sticker is intussen in Maleisië getest op papaya’s. ‘De resultaten zijn veelbelovend’, aldus Van Dijck. ‘Maar de ze zijn nog niet consistent genoeg.’

450.000 Vlaamse steun Stixfresh De start-up richt een Leuvens onderzoekscentrum op en krijgt 450.000 euro steun van Vlaio om het onderzoek verder te zetten.

Een mogelijke verklaring klinkt als volgt: ‘Die plantenextracten bestaan uit misschien wel honderd verschillende chemische componenten. De verhouding daartussen is onder andere afhankelijk van het weer, en dus afhankelijk van de dag waarop het extract genomen is. Dat kan de resultaten van de papayaproef beïnvloed hebben.’

Die variabiliteit uitsluiten, is de reden waarom de Amerikaanse oprichters bij Van Dijck en zijn team kwamen aankloppen. Met een subsidie van de Vlaamse overheid, goed voor 450.000 euro, gaat het bedrijfje in Leuven de gebruikte plantenextracten grondig analyseren en die specifieke componenten identificeren die verantwoordelijk zijn voor het schimmelwerend effect. ‘Daar hebben we een efficiënte technologie voor in huis. Eens we de componenten kennen, kunnen we de coating gericht en consistent samenstellen’, aldus Van Dijck.

Screening

En dat is nog maar een eerste stap. Zijn onderzoekscentrum beschikt ook over een eigen collectie van moleculen die planten in de natuur aanmaken om zich te verdedigen tegen bacteriën en schimmels. ‘Die gaan we screenen om meer en betere coatings te ontwikkelen’, klinkt het. Voor elke fruitsoort en elke schimmel is namelijk een andere aanpak nodig.