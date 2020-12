Belgische varkens kunnen opnieuw op wereldreis

Belgische varkensvlees mag opnieuw buiten Europa worden geëxporteerd. Op die uitvoer stond al twee jaar een slot door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen.

België telt ongeveer 6,2 miljoen varkens. Dat zijn er bijna evenveel als het aantal Vlamingen (6,6 miljoen). Van de 1,07 miljoen ton varkensvlees die in 2018 door de Belgische slachthuizen werd geproduceerd (omzet 1,5 miljard euro, 1 procent van de wereldproductie), ging 707.000 ton naar het buitenland. De Belgische varkensboer - die vooral in Vlaanderen huist - is dus voor de verkoop van zijn varkensvlees via slachterijen en uitsnijderijen voor meer dan twee derde afhankelijk van de export.

Midden 2018 kwam er echter een kink in de exportkabel. Er werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij Belgische everzwijnen - weliswaar zonder overdracht naar varkens - en alle derde landen buiten Europa waarnaar België exporteerde, blokkeerden de invoer van Belgisch varkensvlees.

Daar komt nu een einde aan. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) besliste deze week - een jaar na de laatste uitbraak van pest hier bij everzwijnen - dat België vrij is van varkenspest en dus opnieuw wereldwijd mag uitvoeren.

'Dat is heel goed nieuws', zegt Gert Van Causenbroeck van de VLAM, het Vlaams agentschap dat onder meer het Belgische vlees promoot, 'want we zijn twee jaar verstoken geweest van export buiten de EU. Dat was overleven, want we moesten focussen op Europa, maar daar was het moeilijk goede prijzen af te dwingen, omdat onze Europese klanten natuurlijk wisten dat we niet meer naar Azië konden exporteren, waardoor ze goedkopere prijzen bedongen.'

We krijgen opnieuw een uitlaatklep voor ons exportvlees, want de Europese markt was verzadigd geraakt. Wouter Wytynck Adviseur Boerenbond

Ook Wouter Wytynck van de Boerenbond is heel tevreden. 'We krijgen opnieuw een uitlaatklep voor ons exportvlees, want de Europese markt was verzadigd geraakt. Zeker omdat in september ook in Duitsland varkenspest werd vastgesteld en onze oosterburen massaal hun vlees in Europa zijn gaan afzetten. Met alle gevolgen voor de prijzen. Duitsland is bovendien de belangrijkste markt voor ons.'

België is het eerste (varkensexporterende) land in Europa dat vrij van varkenspest is verklaard. Behalve Duitsland is ook in Polen en meerdere andere Centraal-Europese landen varkenspest vastgesteld.

China

België voert vooral buikvlees, vel, poten, staarten en varkenskoppen uit naar Azië. Het gros van het magere vlees blijft in Europa. Toch blijft het waarschijnlijk nog even wachten tot het Belgische varkensvlees terug naar China kan.

Van Causenbroeck: 'Mogelijk gaat China, dat tegelijk de grootste producent en consument van varkensvlees is, hier nog veiligheidstesten willen uitvoeren, voor zover dat coronaproof mogelijk is. We hopen in maart weer naar China te kunnen exporteren. Voor andere Aziatische landen zoals Zuid-Korea, Japan, de Filipijnen zal hopelijk de verklaring van de OIE volstaan.' Momenteel lopen daarover gesprekken tussen het FAVV (het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en zijn respectieve tegenhangers.'

Magere varkensprijs

Voor de ongeveer 4.500 Belgische varkensboeren blijft het ondertussen kommer en kwel. Veevoeders zijn duur en de prijs die ze krijgen voor hun varkens ligt historisch laag. Een doorsnee varkensboer krijgt voor een kg levend vlees amper 78 cent, niet veel als je weet dat een doorsnee varken ongeveer 110 kg weegt. Ook de marges van de slachterijen staan onder druk.

78 cent prijs varkensvlees De Belgische varkensboeren krijgen voor een kg levend varkensvlees nog slechts 78 cent.

Wytinck: 'Voor de exportban buiten Europa was er al een probleem, maar nu zijn de prijzen historisch laag. Begin dit jaar waren ze nog dubbel zo hoog, maar door corona werd minder geconsumeerd en bovendien verliep de Europese export naar Azië door covid niet zoals voorheen. Daardoor kwam nog meer vlees op de Europese markt terecht en zakten de prijzen in elkaar.'

Wytinck verwacht dat de varkensprijzen dankzij de beslissing van de OIE vanaf de derde week van januari opnieuw aantrekken. In 2017 exporteerde België nog meer dan 40.000 ton vlees buiten Europa, waarvan ruim de helft naar China.