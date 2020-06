'Belgische varkensbedrijven kunnen Duitse problemen voelen'

De corona-uitbraak in een grote Duitse slachterij kan de Belgische vleesbedrijven parten spelen. Ook de prijs voor varkensvlees komt mogelijk onder druk.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor Belgisch vlees. De tijdelijke sluiting van de megaslachterij van Tonniës in Noordrijn-Westfalen vanwege een acute virusuitbraak onder arbeiders laat zich voelen. Voor details is het nog te vroeg, maar als een schakel in de keten stokt, kunnen onze bedrijven daar hinder van ondervinden. Dat zegt Michael Gore van de Federatie Belgisch Vlees (Febev), de sectororganisatie van vleesverwerkende bedrijven in ons land.

De Belgische en de Duitse vleesindustrie zijn nauw verbonden. Jaarlijks worden enkele honderdduizenden levende varkens geëxporteerd naar Duitsland voor slachting, naast bijna 11 miljoen varkens die in eigen land geslacht worden. Er worden ook versneden stukken uitgevoerd naar Duitsland, net als karkassen die via Polen in Duitsland terechtkomen.

Bovendien schorste China de vergunning van Tonniës om verwerkt vlees te exporteren vanuit het getroffen slachthuis. Dat alles verhoogt de kans op een overaanbod bij ons, wat de prijs voor varkensvlees, die door de pandemie al onder druk stond, naar beneden kan duwen.

De problemen in Duitsland brengen de omstandigheden aan het licht waarin veel vooral Oost-Europese arbeiders in de sector werken. Vooral hun krappe behuizing, onder meer in omgebouwde legerkazernes, is problematisch. Uit de kritiek die steeds luider klinkt, puurt Gore de hoop dat er door deze crisis een duidelijker Europees kader voor sociale regels komt waaraan alle lidstaten zich moeten houden.

Oneerlijke concurrentie

Het Duitse model om vlees zo goedkoop mogelijk te produceren maakt dat de lonen er 20 procent lager liggen dan in ons land. 'Dat stemt toch tot nadenken over de oneerlijke concurrentie in een versnipperd Europees landschap', zegt Gore. Ook in ons land zijn migranten in onderaanneming tewerkgesteld, maar hier worden de regels strikter gecontroleerd, volgens Gore.

Voor de Belgische vleessector komt de covidcrisis boven op de Afrikaanse varkenspest, die nog altijd rondwaart in ons land.

Voor de Belgische vleessector komt de covidcrisis bovendien boven op een ander virus. In ons land waart de Afrikaanse varkenspest nog altijd rond, waardoor sommige verre, niet-Europese landen een embargo op Belgisch vlees hebben uitgevaardigd. Ook dat doet de vleesbedrijven pijn. Eind dit jaar hoopt de industrie zijn varkenspestvrije statuut terug te krijgen, al zijn intussen andere landen in het exportgat gesprongen dat België heeft gelaten.