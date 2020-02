Belgische verkoper van vervallen vlees stort verder in

In ieder geval gaat het erg slecht met het bedrijf. Het eigen vermogen van Anlofia was in 2018 13,5 miljoen euro negatief en de schulden waren met 4 miljoen gegroeid naar 20 miljoen euro. Er was 16 miljoen euro verlies. Ook het slachthuis Adriaens maakt verlies.

De neergang van de slachtgroep begon in 2017. Op beelden van een dierenrechtenorganisatie was te zien hoe dieren in een Verbist-slachthuis in Izegem werden mishandeld. Het slachthuis verloor zijn vergunning.

Verkocht

Een jaar later bleek tijdens een controle van de voedselinspectie FAVV in het slachthuis in Bastenaken dat de helft van de producten niet in orde was. De familie Verbist vervalste etiketten en verkocht vlees dat niet meer geschikt was voor menselijke consumptie. In Kosovo verkocht Verbist bijvoorbeeld vlees dat twaalf jaar oud was. In de nasleep gingen de Verbist-slachthuizen failliet of werden ze verkocht.