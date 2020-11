Belgische voedingsbedrijven verliezen 4 miljard aan corona

De sluiting van de horeca en de terugval van de export hebben de Belgische voedingsbedrijven al 4 miljard euro gekost. 'We roepen de overheid op om in te grijpen, of 4.000 jobs zijn in gevaar.'

Hoewel klanten aanschuiven aan de ingang van de supermarkt beleven de Belgische voedingsbedrijven harde tijden. 'Na jaren groei kromp onze sector dit jaar', zegt Jan Vander Stichele, de voorzitter van de Belgische voedingsfederatie Fevia. 'We verloren 4 miljard euro omzet, of 7 procent ten opzichte van 2019.' Dit jaar verkochten de 4.200 Belgische bedrijven voor zowat 50 miljard euro voeding en drank. Met bijna 95.000 personeelsleden is de sector de grootste industriële werkgever van België.

De oorzaak voor het verlies zijn de sluiting van de horeca in het voorjaar en het najaar. De omzet via cafés en restaurants daalde 32 procent. Ook de export liep dit jaar met 23 procent terug. Mensen hamsterden bij de supermarkt, maar dat compenseerde de sluiting van de horeca niet. 'Thuis drinken mensen één biertje, op café twee of drie. En op restaurant eet je ook andere dingen dan thuis', zegt Vander Stichele. Hij kent de sector goed, want hij is ook de voorzitter van de beursgenoteerde koekjesbakker Lotus Bakeries .

Krimp in 2021

De verwachtingen voor de eerste helft van 2021 zijn somber. 'We houden rekening met een omzetdaling van 5,7 procent. De evenementensector start niet meteen op en ook winkels op luchthavens blijven onder druk staan', zegt Vander Stichele.

De sector vreest dat 4.000 mensen in de komende maanden hun job verliezen. In de eerste plaats vooral werknemers met tijdelijke contracten.

We roepen de overheid op het gebruik van sneltesten op corona te coördineren bij bedrijven. Jan Vander Stichele Voorzitter Fevia

'Maar de balans kan lichter uitvallen als de overheid maatregelen neemt', zegt Bart Buysse, de directeur van Fevia. 'De overheid helpt ons al erg hard met bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid en uitstel van de betaling van bijdragen aan de sociale zekerheid. Maar we roepen haar op verder te gaan om de relance van de economie op gang te krijgen.'

Fevia houdt een pleidooi voor sneltests. 'Door werknemers een of twee keer per week te testen op corona kunnen besmettingen snel worden opgespoord', zegt Vander Stichele. Die maatregel zou nieuwe besmettingen verhinderen en bedrijven op volle kracht doen draaien. Personeelsuitval was de voorbije maanden een groot probleem voor heel wat bedrijven. De helft van de door Fevia ondervraagde bedrijven geeft aan dat er minder werkgelegenheid was. Dat kwam door een daling van de verkoop, maar ook doordat mensen ziek of in quarantaine thuiszaten.

'We vragen de overheid niet zozeer om financiële hulp, maar eerder om een coördinerende rol', zegt Vander Stichele. Fevia wil samen met de overheid een protocol uitwerken voor wie wanneer moet worden getest met een sneltest. 'Bedrijven zouden zelf een regeling kunnen uitwerken, maar dan dreigt een kakofonie', zegt Buysse. 'Wij verkiezen een door de overheid gecoördineerde aanpak.'

Grensshoppen

Voort is het volgens Fevia nodig om enkele fenomenen aan te pakken die de voedingsindustrie al enkele jaren een doorn in het oog zijn. Een belangrijk aspect zijn grensaankopen. 'Tijdens de eerste lockdown gingen mensen amper de grens over om daar te winkelen (dat was verboden, red.), maar na de lockdown steeg het aantal grensaankopen weer naar zijn oude niveau', zegt Vander Stichele.