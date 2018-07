Belgische wereldbrouwer stapt uit Belgische wereldbrouwer

Bierbrouwer Unibra verkoopt zijn belang in concurrent Brouwerij Martens. Beide zijn bij het grote publiek onbekend, maar het zijn belangrijke Belgische internationale brouwers.

De Belgische brouwer Unibra verkoopt al zijn aandelen - 29 procent - in Brouwerij Martens. De kopers zijn Jan en Fons Martens, die met z'n tweeën het 260 jaar oude familiebedrijf leiden. Het nieuws werd dinsdag bekend gemaakt door het magazine Trends en Martens bevestigt het.

De grootste na AB InBev

Het gaat om een terugkoopactie. Drie jaar geleden kocht Unibra het 29 procentaandeel van de broers Martens. Toen telden ze daar 17,14 miljoen euro voor neer. Hoeveel ze hebben moeten betalen om de aandelen terug te krijgen, is niet bekend.

Brouwerij Martens Omzet (2017): 148 miljoen euro Bedrijfswinst: 2,9 miljoen euro Nettoverlies: 616.000 euro Over Unibra zijn er geen gegevens beschikbaar.

De namen 'Martens' en 'Unibra' doen bij het grote publiek allicht geen belletje rinkelen, maar het zijn twee Belgische brouwers die een internationale rol spelen. Martens brouwt vooral bier voor het huismerk van supermarkten. 85 procent van het bier dat Martens brouwt, wordt naar het buitenland geëxporteerd. Martens maakt onder andere de bekende Karlsquell-pils, die te koop is bij supermarktketen Aldi.

Het bedrijf heeft zijn hoodkantoor in Bocholt en is na AB InBev de grootste brouwer van België. Martens boekt 148 miljoen euro omzet. Het veel bekendere Alken-Maes staat op plaats drie met 142 miljoen euro omzet.

Groot in Afrika

Unibra is een grote speler in Afrika. Het verkoopt bier in zes Afrikaanse landen, waaronder Rwanda, Guinee, Madagaskar en Congo.

Daar liggen de roots van Unibra. Het bedrijf werd in 1958 opgericht door de Belg Michel Relecom, die in dienst was van een industriële groep die in handen was van de ondernemersfamilie Empain. Relecom bracht hun vier Congolese brouwerijen onder in een aparte vennootschap en noteerde het in 1960 naar de beurs - vlak voor de kolonie Congo onafhankelijk werd van België.

Vijftig jaar lang was Unibra een beursgenoteerd bedrijf. In die tijd kocht het ook heel wat vastgoed in België, Luxemburg, Congo en de Verenigde Staten. Unibra investeerde ook in niet-beursgenoteerde bedrijven.

In 2010 haalde de oprichtersfamilie het bedrijf van de beurs. Sindsdien werd het erg stil rond het Belgische bedrijf. Het is in handen van Maïté, de weduwe van Michel Relecom, en hun zoon Thibault Relecom. Hij is ook CEO.

Samenwerken

Een deel van het bier dat Unibra in Afrika verkoopt, wordt in de Belgische brouwerij van Martens gebrouwen. Precies daarom kocht Unibra in 2015 een belang in Martens. 'De operationele samenwerking blijft doorlopen', zegt Danny Dresselaerts, de CEO van Brouwerij Martens, in een reactie. 'Het bier dat we voor Unibra brouwen is goed voor 1 procent van onze totaalomzet. Het gaat dus om een vrij kleine activiteit.'

Waarom Unibra zijn aandelen dan verkoopt is niet duidelijk. Unibra was nog niet bereikbaar voor toelichting.