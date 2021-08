Belgische wijn op kaart van Spaanse culinaire wereldtopper

De bal ging aan het rollen toen een fan van De Wijnfaktorij het Spaanse restaurant met drie Michelinsterren getipt had over de Vlaamse rode wijn. 'Omdat de sommelier van het beroemde restaurant aangaf dat hij graag onze wijnen wilde proeven, hebben we onze stoutste schoenen aangetroffen en zijn we naar Girona getrokken om de wijn te presenteren', vertelt wijnbouwer Patrick Nijs.