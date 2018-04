Belgische wijnboeren maken 12 procent meer wijn

Vorig jaar werd in België 12 procent meer wijn gemaakt dan in 2016, ondanks een vernietigende vriesnacht in april.

De 129 Belgische wijnboeren hebben vorig jaar 845.017 liter wijn gemaakt, blijkt uit voorlopige cijfers van de federale overheidsdient Economie. Daarmee lag de wijnproductie 12 procent hoger dan in 2016.

2016 was een erg slecht jaar voor de wijnbouw. De productie kelderde met 25 procent. In 2015 rondden de wijnboeren nog de kaap van meer dan 1 miljoen liter.

Dat de wijnboeren in 2017 weer groei optekenden, is opvallend. Na een strenge vriesnacht in april 2017 klonk het dat een groot deel van de oogst verloren was.