Ben & Jerry's vecht stevig robbertje uit met Britse regering over migratieaanpak

Het ijsroommerk Ben & Jerry's, dat onder invloed van zijn twee stichters al decennia bekend staat om zijn maatschappijkritische houding, neemt de migratiepolitiek van de Britse regering op de korrel.

Vooral de minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel moet het ontgelden in de Twitter-oorlog die de voorbije dagen woedde tussen beide kampen. De aanleiding zijn de uitspraken van Patel over de toegenomen pogingen van migranten om het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over te steken. Door het warme weer en de rustige zee zien veel gelukszoekers hun kans schoon om de oversteek naar het VK te wagen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken noemde in een reeks tweets het aantal illegale grensoversteken via zee vanuit de EU 'schrikbarend en onacceptabel hoog', en deelde haar plannen om migratie over zee terug te dringen.

Daarop vuurde Ben & Jerry's, een merk uit de stal van de Brits-Nederlandse multinational Unilever, dinsdag op zijn beurt een salvo tweets af gericht aan de conservatieve minister. 'Mensen kunnen niet illegaal zijn. In het vluchtelingenverdrag van 1951 is vastgelegd dat het ‘illegaal’ oversteken van een grens geen invloed mag hebben op je asielaanvraag', klonk het. Of ook: 'De werkelijke crisis is ons gebrek aan menselijkheid tegenover mensen die oorlog, klimaatopwarming en marteling ontvluchten.'

Waarop de Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, zich in het debat mengde. 'Mag ik alstublieft een flinke schep statistisch onnauwkeurige moralisering bij mijn veel te dure ijs?' Het kabinet van de minister benadrukte dat Patels aanpak van overzeese migranten 'niet beïnvloed zou worden door kritiek van het socialemediateam van een ijsmaker'.

Na de overname van Ben & Jerry's door Unilever heeft het ijsmerk zijn kritische houding blijven verdedigen, waarbij het de moederholding soms voorging.

Niet dat Ben & Jerry's zich daardoor van de wijs laat brengen. Het ijsmerk staat al decennia bekend om zijn kritische houding in maatschappelijke en sociale thema's. Onlangs mengde het zich nog in het debat rond de Black Lives Matter-beweging, waarbij het opriep een einde te maken aan 'de cultuur van de blanke suprematie'.

Toen Ben & Jerry's 20 jaar geleden werd overgenomen had het al een roemruchte traditie opgebouwd van openhartigheid en kritische zin in sociale kwesties. De overname door Unilever veranderde daar niets aan, waarbij Ben & Jerry's de moederholding soms zelfs voorging. Zo kondigde Ben & Jerry's in juni aan dat het Facebook in de VS zou boycotten vanwege racisme en haatdragende uitlatingen. Daarmee effende het de weg voor Unilever om enkele dagen later een ​​van de eerste multinationals te worden die zijn advertenties van het platform haalde. Het ging zelfs zo ver dat Unilever wegens de obesitascrisis besloot geen kinderreclame meer te maken voor Ben & Jerry's-ijs.