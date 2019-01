Beroep tegen vergunning wijnmakerij Urbain Vandeurzen

De saga rond de omstreden wijnmakerij van de Vlaamse ondernemer duurt voort met de nieuwe procedure.

Een aantal omwonenden en organisaties zoals Natuurpunt hebben bij de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant beroep aangetekend tegen de bouwvergunning die het schepencollege van Lubbeek eind 2018 verleende aan de ondernemer Urbain Vandeurzen. Dat meldt het actiecomité Lindenslandschap op zijn Facebook-pagina.

Oud-Voka- en -Gimv-voorzitter Vandeurzen wil een wijnproductiecentrum bouwen aan de achterzijde van het kasteel in Linden (Lubbeek) dat hij enkele jaren geleden kocht en waar hij een wijngaard van 10 hectare aanplantte. Hij vergaarde zijn fortuin met de verkoop van het bedrijf LMS aan Siemens.

Het is al het derde plan dat Vandeurzen uitwerkte, nadat het schepencollege de vorige twee had afgewezen na kritiek van de omwonenden. In oktober zag het ernaar uit dat hij dan toch de vergunning op zak kon steken.

Het goedgekeurde project situeert zich in de Nachtegalenstraat en sluit aan bij de bestaande huizenrij. Het is een vierde kleiner dan het eerste project en qua hoogte en diepte vergelijkbaar met het aanpalende huis. Het protest tegen de plannen mondde vorig jaar twee keer uit in vernielingen door onbekenden in de wijngaard.

Tijdens het openbaar onderzoek rond de bouwaanvraag werden eind vorig jaar 400 bezwaarschriften ingediend. Net als de vorige aanvragen verwezen die naar de verstoring van het landschap en het feit dat het project gepland is in een landschappelijk waardevol gebied dat beschermd is als dorpsgezicht.

'Onze beleidsmakers zijn zich steeds meer bewust van het belang van wat in Vlaanderen nog rest aan open ruimte. Laat men anno 2019 niet meer dezelfde fouten begaan die men de politici van 50 jaar geleden verwijt', stelt Lindenslandschap.