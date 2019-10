Besmetting dwingt Ter Beke tot winstalarm

Ter Beke mikt dit jaar niet langer op meer bruto bedrijfswinst (ebitda) dan in 2018.

Dat is het gevolg van de listeriabesmetting die werd aangetroffen in de fabriek van zijn Nederlandse dochter Offerman in Aalsmeer. Het beursgenoteerde bedrijf schat de impact van het terugroepen van vleeswaren en de tijdelijke sluiting van de fabriek op ongeveer 10 procent van zijn bruto bedrijfswinst (ebitda).