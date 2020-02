'Bestuur bepaalt of ik nog juiste CEO ben voor AB InBev'...

AB InBev kondigt teleurstellende resultaten en prognoses aan. Toch blijft CEO Carlos Brito stevig in het zadel. Zijn bonus voor 2019 ligt driemaal hoger dan voor 2018.

De Belgische brouwreus AB InBev presenteerde donderdagochtend teleurstellende resultaten voor 2019. Bovendien begon 2020 slecht. De uitbraak van het coronavirus in China kostte de brouwer van Stella Artois deze en vorige maand 170 miljoen dollar brutobedrijfswinst. En het is zeker niet ondenkbaar dat de gezondheidscrisis nog meer schade berokkent.

'Het is moeilijk in te schatten wat de impact is', zegt CEO Carlos Brito in een gesprek met De Tijd. 'In China keert de normaliteit stilaan terug, maar het tempo waarin dat gebeurt is moeilijk in te schatten. China bestaat uit 26 provincies. In elke provincie worden andere maatregelen genomen en weer opgeheven.'

U zegt dat de ebitda over heel 2020 zal groeien met 2 tot 5 procent. Maar kunt u daar zeker van zijn?

Carlos Brito: 'Onze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige maatregelen in China. Alleen daar zien we significante impact op de verkoop. Nergens anders.'

Houdt u dan geen rekening met mogelijke gevolgen van corona op de verkoop in Europa?

Brito: 'We willen niet alarmistisch zijn. Bovendien is er meer bekend over het virus, waardoor het makkelijker in te dammen is. Landen waarin het virus uitbreekt kunnen leren van China, Japan en Zuid-Korea.'

Klopt het dat u bonus voor 2019 lager ligt dan voor 2018, zoals Bloomberg schrijft?

Brito: 'In de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering in april wordt mijn bonus publiek. Het is niet gebruikelijk, maar dit jaar heeft de raad van bestuur besloten om mij een bonus te geven voor de eerste helft van het boekjaar en niet voor de tweede helft. Omdat de eerste helft goed was en de tweede minder, mede door onverwachte omstandigheden: moeilijkheden in Brazilië en Zuid-Korea, het tegenvallende nachtleven in China.'

Uit het jaarverslag blijkt na het interview dat Bruto voor 2019 niet minder maar méér bonus krijgt. In 2018 kreeg hij 730.000 euro bonus. In 2019 drie keer zoveel: 2,61 miljoen euro. De andere directieleden betalen wel het gelag. Zij krijgen allemaal samen 2,5 miljoen euro bonus. Dat is bijna de helft minder dan voor 2018.

Bent u nog de juiste man om CEO te zijn? De beurskoers staat op het peil van 2012, de schuldgraad is hoog, de resultaten voor 2019 vallen tegen en de vooruitzichten voor 2020 zijn pessimistisch.

Brito: 'Daar beslist de raad van bestuur over over. We hebben een solide basis, met 70.000 mensen die ook owner zijn. De omstandigheden in China zijn moeilijk, maar we krijgen de zaken er weer in vorm. We werken aan het herstel van de crisis.'

Misschien praten mensen over een halfjaar niet meer over de beurskoers omdat het bedrijf het dan goed doet. Carlos brito CEO AB InBev

'Wat de beurskoers betreft zeggen we in ons bedrijf altijd het volgende: focus op de dingen die je kunt controleren. De beurskoers weerspiegelt normaal gezien de prestaties van het bedrijf. Omdat het goed ging, steeg de beurskoers tussen januari 2019 en september met de helft. In de tweede jaarhelft ging het moeilijker, deels door verwachte tegenvallers, deels door onverwachte tegenvallers. Het kan snel veranderen.'

'Daarom focussen wij op het bedrijf, op de strategie en de uitvoering ervan. We hebben goede merken die groeien. Dat is belangrijk.'

'Een halfjaar geleden sprak niemand over de beurskoers, omdat het bedrijf het goed deed. Nu wordt er wel over gesproken. Misschien praten mensen over een halfjaar niet meer over de beurskoers omdat het bedrijf het dan goed doet.'

U wou 2019 eindigen met een schuldgraad 'lager dan 4'. Het werd exact 4. Dus u heeft uw doelstelling gemist?

Brito: 'Nee, zo beschouw ik het niet. 0,01 verschil, whatever. Het is wat het pretty much moest zijn.'

U gaat er bij de berekening van de schuldgraad van uit dat de concurrentiewaakhond akkoord gaat met de verkoop van de Australische activiteiten. Kunt u daar zo zeker van zijn?