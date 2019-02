Beursactivist jaagt Pernod Ricard op

Het Amerikaanse hedgefonds Elliott, goed voor 34 miljard dollar onder beheer, controleert sinds kort een belang van 2,5 procent in Pernod Ricard en legde eind vorig jaar twee stevige eisen op tafel.

Ten eerste moest het rendement omhoog. De recurrente halfjaarwinst zat met 10 procent in de lift tot 1,6 miljard euro. Maar volgens Elliott doet de concurrent Diageo, de groep achter Johnnie Walker, Smirnoff en Guinness, het verhoudingsgewijs beduidend beter.

Besparingsplan

De kritiek van Elliott was schrikken voor voorzitter-CEO Alexandre Ricard, de kleinzoon van de stichter. Donderdag gaf de CEO de Amerikaanse activisten een eerste financiële antwoord, door de doelstellingen voor de recurrente winst te verhogen.

Niet alleen rekent de topman op een omzetgroei met 4 tot 7 procent in de komende jaren, hij zet ook een nieuw besparingsplan in gang dat over twee jaar 100 miljoen euro aan bijkomende marge moet opleveren.