Beursdebuut in mineur voor kokoswater AB InBev-telgen

Maar het appetijt van de beleggers viel tegen. Eind vorige week moest Vita Coco de introductieprijs verlagen tot 15 dollar per aandeel, waardoor het bedrijf (via de verkoop van nieuwe aandelen) en haar aandeelhouders via de opratie slechts 172,5 miljoen dollar binnenrijfden.

Vita Coco werd in 2004 opgericht. Verlinvest stapte drie jaar later in het kapitaal en is de hoofdaandeelhouder van het bedrijf. Het vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch heeft na de beursgang nog zo'n 38 procent van het bedrijf in handen. De op een na grootste aandeelhouder is het Chinese Reignwood, dat in 2014 instapte. Reignwood is de distributeur van Vita Coco in China.