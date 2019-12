Biedstrijd om Just Eat escaleert

De Britse maaltijdbezorger Just Eat is het onderwerp van een felle biedstrijd.

De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com verhoogde gisteren zijn bod op de Britse sectorgenoot Just Eat enkele minuten nadat Prosus zijn bod had opgetrokken.

Op basis van de slotkoers van Takeaway.com van woensdag steeg het bod tot 916 pence per aandeel. In de fusiegroep die ontstaat bij een geslaagde overname zouden de aandeelhouders van Just Eat een belang van 57,5 procent krijgen.

Takeaway.com laat weten dat het al toezeggingen heeft voor 41,09 procent van de aandelen van Just Eat. De Nederlandse groep heeft ook de aanvaardingsvoorwaarde verlaagd tot een eenvoudige meerderheid en de biedperiode verlengd tot 10 januari. Takeaway houdt een dag voor de deadline een bijzondere aandeelhoudersvergadering waar de aandeelhouders hun zeg kunnen doen over de fusie.

Counterbod

Amper enkele minuten na het nieuwe bod van Takeaway liet techinvesteerder Prosus weten dat het nogmaals zijn overnamebod op Just Eat had verhoogd. Het bod bedraagt 800 pence per aandeel Just Eat en loopt ook tot 10 januari. Het waardeert Just Eat op 5,5 miljard pond (6,4 miljard euro).

Het vorige bod van Prosus bedroeg 740 pence. Het bod wordt uitgebracht door MIH, een dochter van Prosus. De financiering zal gebeuren met een bruglening van een bankenconsortium en uit de kasreserves van Prosus.

Zowel Takeaway.com als Prosus gaf aan dat het nieuwe bod een finaal bod is dat niet meer wordt verhoogd. De aandelen van Takeaway.com zakten gisteren met 9,7 procent. De aandelen van Prosus daarentegen stegen met 0,4 procent.

Just Eat ging 1,2 procent hoger tot 812 pence. Het bedrijf liet weten de verhoogde biedingen te bestuderen.