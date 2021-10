Biedstrijd om Zooplus eindigt in samenwerking tussen rivalen

In plaats van tegen elkaar te blijven opbieden, bundelen de investeringsmaatschappij EQT en Hellman & Friedman de krachten om de Duitse onlinewinkel voor dierenspullen Zooplus over te nemen.

De biedstrijd om Zooplus lijkt beslecht. Aandeelhouders zullen hun aandelen van de hand kunnen doen aan 480 euro per stuk. Die prijs is bijna drie keer hoger dan de aandelenkoers begin dit jaar. Aan de biedprijs wordt het Duitse e-commercebedrijf gewaardeerd op zowat 3,4 miljard euro.

Het Amerikaanse Hellman & Friedman bond in augustus de kat de bel aan met een bod van 390 euro per aandeel. Even later meldde Zooplus dat ook EQT en de Amerikaanse reus KKR interesse hadden, waarop H&F zijn bod optrok tot 460 euro. EQT overtroefde H&F daarna en toonde zich bereid om 470 euro per aandeel te betalen.