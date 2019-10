Bierfamilie de Spoelberch verkoopt chipsfabrikant

De investeringsmaatschappij Verlinvest stapt na zeven jaar uit het kapitaal van de Amerikaanse snackfabrikant Popchips.

De Belgische investeringsmaatschappij Verlinvest, van de familie de Spoelberch die vooral bekend is van haar belang in de bierreus AB InBev, ontdoet zich van haar meerderheidsbelang in het Amerikaanse snackbedrijf Popchips. De koper is het eveneens Amerikaanse investeringsfonds VMG Partners.

Popchips, dat zich toelegt op kwaliteitschips met weinig vet, werd in 2007 opgericht door Keith Belling en Patrick Turpin. De producten werden een succes en worden intussen onder meer verkocht in meer dan 30.000 winkels in Noord-Amerika en via Amazon. De populariteit kreeg een duw in de rug toen Popchips enkele beroemdheden kon strikken om het merk aan te bevelen. Het gaat onder meer om de acteur Ashton Kutcher en de zangeres Katy Perry. Al lokte een reclamespot met Kutcher kritiek uit wegens vermeend racisme.

San Francisco 

Verlinvest kocht in 2012 een belang in Popchips. Volgens de jongste jaarrekening (2018) van de investeerder gaat het om een participatie van bijna 55 procent in de achterliggende onderneming Sonora Mills Food uit San Francisco. VMG Partners, de nieuwe eigenaar, is daar eveneens gevestigd.