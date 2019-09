Bierprijs Oktoberfest stijgt continu

Hoezo, de inflatie is te laag? Op het Oktoberfest, het jaarlijkse bierfestijn in München dat morgen begint, is daar alvast niets van te merken. Een kroes bier (1 liter) zal er tussen 10,80 en 11,80 euro kosten. De exacte prijs hangt af van in welke biertent u, getooid in dirndljurk of lederhosen, belandt.