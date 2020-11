Blauwe champignonbakje met uitsterven bedreigd

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn kondigt aan dat ze de bakjes waarin ze haar champignons verpakt aanpast. De bekende blauwe bakjes worden vervangen door doorzichtig plastic. Dat is beter te recycleren dan de klassieke bakjes.

Het is geen alleenstaand geval. Eerder verbanden ook Lidl en Delhaize de klassieke blauwe bakjes. Bij Colruyt en Carrefour blijven ze nog wel in de rekken. Al laat Carrefour weten dat de blauwe bakjes ook in hun winkels dreigen te verdwijnen op termijn.