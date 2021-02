Bodemprijzen voor kippen drijven boeren in het nauw

De supermarktketen Lidl pakt in zijn nieuwe reclamecampagne 'Nu nog goedkoper dan Lidl' uit met een stuntprijs van 2,39 euro voor een kilogram verse braadkip van Belgische oorsprong. Concurrent Colruyt biedt kippen voor precies dezelfde prijs aan. 'Dat zijn dumpingprijzen', vindt Danny Coulier, pluimveehouder in Alveringem en voorzitter van de Landsbond Pluimvee.

De Belgische pluimveehouders zien de prijzen voor hun kippen al jaren dalen. De gemiddelde prijs per 'kilo levend gewicht' bedroeg vorig jaar gemiddeld 79 eurocent, exclusief kosten voor slachten, transporteren en verhandelen van kippen. De boeren kregen daarmee het laagste bedrag in meer dan een decennium, blijkt uit gegevens van de nationale prijzencommissie van het levend pluimvee in Deinze.

Oekraïne

Toch hebben de Belgische kippenboeren enkele uitstekende weken achter de rug. Volgens de prijzencommissie krijgen ze momenteel 90 eurocent per kilo. 'De prijzen zijn momenteel de hoogste in lange tijd, maar de voederprijzen zijn ook erg gestegen', zegt Chombaere. 'De marges voor de pluimveehouders blijven erg klein.'

De plotse stijging van de prijs is te wijten aan tijdelijke productiebeperkingen. Enerzijds lieten veel Belgische pluimveehouders hun stallen tijdelijk leegstaan nadat eind november vogelgriep was vastgesteld in een braadkippenbedrijf in Menen. Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) voerde daarop een verbod in op het uitladen van vleeskuikens, waardoor heel wat slachtkippen vervroegd afgevoerd werden.