Boerenbond vertrekt bij grootste varkensslachter België

De Boerenbond verkoopt zijn aandeel in Belgian Pork Group, de grootste varkensslachter van België.

Agri Investment Fund (AIF), een investeringsfonds van de Belgische landbouwersorganisatie Boerenbond, trekt zich terug uit het kapitaal van Belgian Pork Group. De Boerenbond verkoopt zijn minderheidsaandeel aan Propigs.

Propigs is een coöperatie waarin varkenshouders zich gegroepeerd hebben. Dankzij het minderheidsbelang dat ze hebben in Belgian Pork Group, verzekeren ze zich van een afnemer van hun dieren.

Consolidatie

Door de verkoop zijn er nu nog twee aandeelhouders bij Belgian Pork Group. Naast Propigs heeft ook Westvlees een aandelenpakket. Het bedrijf controleert zelfs de meerderheid van de aandelen, al wil het niet kwijt hoeveel precies.

Belgian Pork Group ontstond in 2015, toen Westvlees en Propigs de handen in elkaar sloegen en hun slachthuizen fuseerden. Dat deden ze omdat de concurrentie in de sector van het varkensvlees steeds harder wordt en grote bedrijven staan sterker in de concurrentiestrijd.

Dat de Boerenbond op termijn zijn aandelen zou verkopen, was toen al duidelijk. De organisatie bleef in het kapitaal om erop toe te zien dat de fusie goed zou verlopen. De Boerenbond oordeelt dat de fusie gelukt is en vertrekt daarom. Eerder deed de Boerenbond al iets gelijkaardigs bij groente- en fruitbedrijf Greenyard .

In 2017 slachtten de 1.800 medewerkers van Belgian Pork Group 4,2 miljoen varkens in de zes slachthuizen van de groep. Daarmee boekte ze 800 miljoen euro omzet. Door de bitse concurrentie slacht het bedrijf elk jaar meer varkens, maar de omzet blijft stabiel.

Groot slachthuis

Ook de winstcijfers blijven stabiel. 'In 2016 bedroeg de ebitda-marge (marge van de operationele kasstroom versus de omzet, red.) 4,5 procent', zegt CEO Jos Claeys. 'We werken de jaarrekening van 2017 nog af, maar wellicht zaten we op hetzelfde niveau als in 2016.'

De grootste concurrenten van Belgian Pork Group zijn Noordvlees Van Gool en de groep Vanden Avenne. Zij werken sinds 2016 samen en bouwden in Westerlo het grootste slachthuis van België. Toch blijven ze qua omzet een pak kleiner dan Belgian Pork Group.