Boerinneke moet helpen Nutella aan te vallen

De Antwerpse chocopastamaker Boerinneke komt in handen van zijn fors groeiende Italiaanse concurrent Nutkao. Die zaagt in eigen land aan de poten van Nutella en wil dat nu ook noordelijker in Europa doen. 'In Sint-Amands produceren we binnenkort meer dan nu.'

In 1955 nam Clement Veyt de melkfabriek van Sint-Amands over. 66 jaar later wekt die interesse vanuit Italië. Het Italiaanse Nutkao neemt ze over van de kleinzoon van Veyt. In Sint-Amands lopen al jaren geen melkflessen meer van de band, maar potten Boerinneke-choco.

De essentie De Antwerpse chocopastaproducent Boerinneke komt in handen van zijn Italiaanse concurrent Nutkao.

De producent van chocolade- en hazelnootpasta wil met de hulp van Boerinneke groter worden in het noorden van Europa.

Nutkao groeit zelf al jaren fors. Het concurreert rechtstreeks met zijn grote rivaal Nutella.

Hoeveel Nutkao betaalt voor Boerinneke, dat dit jaar op 14 miljoen euro omzet rekent, blijft geheim. 'Maar we gaan investeren in de Belgische fabriek, zodat we binnenkort in Sint-Amands meer produceren dan vandaag', zegt Daniel Peeters, die samen met zijn broer Marcel 'Sel' Peeters CEO wordt van het bedrijf.

Met Nutkao heeft Boerinneke een sterk groeiende eigenaar, die actief is in 80 landen. Het Italiaanse bedrijf zag zijn omzet mede door overnames in drie jaar met 40 procent groeien tot 200 miljoen euro. De groei van Nutkao versnelde nadat oprichter Giuseppe Braida de meerderheid had verkocht aan het investeringsfonds White Bridge Investments Spa. Nutkao heeft vandaag fabrieken in Italië, de Verenigde Staten en Ghana.

90 procent van zijn chocopasta maakt Nutkao voor de huismerken van supermarkten of gaat naar horecazaken en voedingsfabrieken. Die verwerken ze in producten als chocoladebroodjes en als vulling van cornflakes en paaseieren. In eigen land verkoopt Nutkao ook choco van zijn eigen merk. Daarmee strijdt het rechtstreeks met 's werelds grootste chocopastamerk Nutella van het Italiaanse voedingsbedrijf Ferrero. De fabriek van Nutkao ligt op enkele kilometers van die van Nutella. Bovendien produceert Nutkao sinds drie jaar Pan di Stelle-koekjes en -choco voor de Italiaanse voedingsgroep Barilla. Die Nutella-rivaal bezorgt Ferrero kopzorgen.

Strijden tegen Nutella

Nu krijgt Nutella ook meer concurrentie van Nutkao in Noord-Europa. Daar moet Boerinneke een doorbraak forceren. 'Boerinneke boekt de helft van zijn omzet met zijn eigen merk, maar de andere helft komt van huismerken', zegt Peeters. De Belgische fabriek exporteert haar pasta's al naar Spanje, Portugal en de VS. Nutkao wil dankzij Boerinneke vooral sterker worden in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 'Huismerken zijn een groeimarkt', zegt Peeters. 'Zeker voor chocopasta met minder suiker en meer proteïne verwachten we veel groei. We maken ook speculoospasta, en ook die groeit snel. Boerinneke levert nu vrij weinig pasta aan voedingsbedrijven. Daar zien we veel groeipotentieel.'

We waren niet van plan te verkopen. Maar toen kwam Nutkao. Hans Van Weyenberg Kleinzoon oprichter Boerinneke

Met Boerinneke heeft de groep nu een tweede eigen merk. 'Boerinneke is met 7 à 8 procent het op een na populairste chocomerk van België. We moeten maar één merk voor laten. Een Italiaans', verwijst Peeters naar Nutella. De marktleider controleert volgens het studiebureau Nielsen meer dan 60 procent van de Belgische chocoverkoop. 'Belgen geven elk jaar meer dan 100 miljoen euro uit aan choco. Daar willen wij met Boerinneke meer van inpikken.' Het is voorlopig niet de bedoeling het Boerinneke-merk naar het buitenland brengen.

De verkoop van Boerinneke gaat al jaren in stijgende lijn. Het bedrijf verdubbelde in de voorbije tien jaar zijn omzet tot 11,4 miljoen euro. Het aantal medewerkers ging van 18 naar 40. In 2019 was er verlies, na grote investeringen in onder meer een gloednieuw gebouw. Vorig jaar was er weer een kleine winst.

Weegschaal

Hans Van Weyenberg - de kleinzoon van Clement Veyt - en de investeerder Paul-Henri Verhelst verkopen dus een groeiend bedrijf. Het nieuws van de verkoop is dan ook een verrassing. 'Ik denk er geen seconde aan het bedrijf te verkopen', zei Van Weyenberg een jaar geleden nog in het weekblad Trends.

'We waren inderdaad niet van plan om te verkopen', zegt hij nu. 'Maar toen kwam Nutkao naar ons, en het wilde hier echt actief worden. Mijn zakenpartner en ik hebben alle argumenten pro en contra in de weegschaal gelegd en beslist te verkopen.'

Boerinneke Producent van chocopasta. Zowel voor het eigen merk (50%) als voor de huismerken van supermarkten (50%).

Opgericht in 1955.

Was in handen van Hans Van Weyenberg, de kleinzoon van de oprichter, en van de investeerder Paul-Henri Verhelst.

Omzet (2020): 11,4 miljoen euro.

Bedrijfswinst: 74.000 euro.

Nettowinst: 13.000 euro.

Werknemers: 40.

'Hoeveel de Italianen betalen, is vertrouwelijk. Maar het financiële aspect is natuurlijk een van de elementen', zegt Van Weyenberg. 'Ik ga niet hypocriet doen en zeggen dat dat er niets mee te maken heeft. Maar er zijn nog doorslaggevende elementen. De concurrentie in de sector neemt fors toe. Het is nodig goede prijzen aan te bieden, terwijl de grondstoffenprijzen schommelen en we moeten investeren in innovatie. Er is consolidering (overnames en fusies, red.) aan de gang in de sector. Onze 40 werknemers hebben een zekerdere toekomst bij een groot bedrijf als Nutkao.'