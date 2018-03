Bonden dreigen met uitbreiding acties AB InBev naar brouwerijen

De blokkade van de depots van AB InBev in ons land is vrijdag zijn tweede dag ingegaan. De bonden waarschuwen dat als de directie niet bereid is tot toegevingen, vanaf maandag wellicht ook in de brouwerijen actie gevoerd wordt.

De aanleiding voor het sociaal conflict, dat donderdagochtend spontaan uitbrak, is dat directie en vakbonden het niet eens kunnen worden over de compensaties die de vakbonden eisen bij de op stapel staande reorganisatie waarmee brouwer AB InBev 'zijn regionaal netwerk van depots wil moderniseren en flexibeler maken'.

Het eerste depot, waar de bierbrouwer zijn plannen wil doorvoeren, is dat van Hasselt, waar vier medewerkers naar Leuven zouden verplaatst worden. Deze zouden worden ingezet om in Leuven de bierleveringen voor Hasseltse klanten te voorsorteren. Het Hasseltse depot zelf zou verhuizen naar een site van Bpost, in vogelvlucht 850 meter verderop.

De vakbonden willen een onkostenvergoeding voor de extra verplaatsingen die dat meebrengt voor het personeel en spiegelen zich hierbij volgens vakbondsman Kris Croonenborghs (ABVV) aan eerdere cao's die voor dergelijke situaties werden afgesloten zoals in 2003 voor het depot van Boortmeerbeek.

Daarnaast eist men eveneens zoals in het verleden een motivatiepremie voor werknemers die in een nieuwe werksituatie aan de slag moeten gaan. De directie is bereid tot een tegemoetkoming maar niet in die mate dat de vakbonden eisen.

Als er geen oplossing uit de bus komt, dreigen de vakbonden ermee maandag in alle brouwerijen in het land personeelsvergaderingen te organiseren om te peilen in welke mate die werknemers zich met hun eigen eisen willen aansluiten bij de actie. De directie en de bonden hebben de onderhandelingen vrijdagnamiddag alvast hervat, na een uitnodiging van de directie.

Volgens de vakbonden heerst er ook in de brouwerijen sociale onrust omdat AB InBev een aantal van zijn beloofde investeringen heeft uitgesteld en ook zijn beloften niet nakomt om tijdelijke contracten om te zetten in vaste. 'De directie is daarentegen vragende partij om in de toekomst ook in weekendploegen interimkrachten in te zetten', aldus vakbondsman Kris Vanautgaerden (ACV).