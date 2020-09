Bonduelle-telg van de zesde generatie overleden

Jérôme Bonduelle, manager en bestuurder van het gelijknamige Franse conservenmerk, is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk.

De 51-jarige Jérôme Bonduelle, die als directielid prospectie en ontwikkeling mee de toekomstlijnen uitzette van het beursgenoteerde familiebedrijf, werd aangereden in Rijsel toen hij vrijdagnacht met zijn vrouw naar huis fietste. De vermoedelijke dader werd later gevat en toonde tekenen van dronkenschap.

Dat er wellicht alcohol bij betrokken is, is pijnlijk voor de familie. De oorsprong van de voedingsgroep ligt immers bij de jeneverstokerij die Louis Bonduelle-Dalle in 1853 was begonnen. De focus op groenten kwam er pas toen nazaten in 1926 in een boerderij boontjes in blik staken. De blikjesfabriek in Estrées nabij Douai is nog steeds de grootste ter wereld met 200 miljoen blikjes per jaar en 76.000 ton diepvriesgroenten.

Marie Thumas

In 1980 deed de groep zijn eerste buitenlandse overname, het Belgische Marie Thumas. De fabrieken in Leuven, Mechelen en van andere overgenomen bedrijven in ons land zijn allemaal dicht, maar de blikjes van Bonduelle zijn ook bij ons in de supermarkt te vinden. Het hoofdkantoor staat in Villeneuve-d'Ascq, een stadje in de schaduw van Rijsel op een boogscheut van ons land. Jérôme Bonduelle wordt door lokale politici geprezen voor zijn inzet om de streek Nord-Pas-de-Calais economisch op de kaart te zetten.

Zijn vader Bruno Bonduelle was na de val van de Berlijnse muur als CEO verantwoordelijk voor de uitbreiding van de groep naar Oost-Europa. Jérôme zelf maakt deel uit van de zesde generatie Bonduelles. Hij werkte eerst voor Citroën en kwam in 2003 aan boord van het familiebedrijf.

Het bedrijf is inmiddels een beursgenoteerde multinational van 2,8 miljard euro omzet en 14.500 werknemers, maar de familie houdt in het dagelijks bestuur de touwtjes in handen. Jérôme Bonduelles neef Christophe Bonduelle gaf vorig jaar de fakkel als CEO door aan Guillaume Debrosse, een schoonbroer van Jérôme.

Met zijn cruciale directiefunctie had hij alvast troeven om het tot topman te schoppen, maar de concurrentie is groot: de Bonduelles zijn dik gezaaid binnen het bedrijf. In de raad van bestuur zat Jérôme met 5 naamgenoten.