Boter en eieren bederven de pret bij Floridienne

De veelzijdige Waalse groep is het jaar 2018 begonnen zoals 2017 was geëindigd: Het gaat vrij goed met de takken Life Sciences en chemie, maar de feestvoeding heeft last van duurdere grondstoffen.

De kwartaalupdate van Floridienne geeft geen cijfers, maar beperkt zich tot informatie over de gang van zaken in de drie divisies.

De toestand is het minst rooskleurig in de tak feestvoeding. Die levert onder meer slakken, sint-jakobsvruchten, gerookte zalm en schaaldieren. De omzet zat in het eerste kwartaal wel in de lift, maar de divisie heeft nog steeds te lijden onder hogere prijzen voor sommige grondstoffen, in het bijzonder boter en eieren. De toestand zou wel stilaan verbeteren, naarmate duurdere leveringscontracten aflopen.