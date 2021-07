Brazilianen willen Duitse koteletkeizer overnemen

JBS, ’s werelds grootste vleesbedrijf, voert gesprekken om het Duitse Tönnies over te nemen. Eigenaar Clemens Tönnies staat bekend als de ‘koteletkeizer’ en de ‘worstenkoning’ van Duitsland die vorig jaar worstelde met een enorm corona-uitbraak in zijn fabrieken.

De overname zou het Duitse familiebedrijf op 4 miljard euro kunnen waarderen, zeggen bronnen aan het persagentschap Bloomberg. Ook een bieder uit Azië zou in de running zijn voor de overname. Een beslissing over een verkoop valt vermoedelijk nog deze zomer.

Tönnies is een reus in de Europese vleesindustrie met vestigingen in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het rapporteerde voor het jaar 2019 een omzet boven 7 miljard euro, via de slacht van ruim 20 miljoen varkens en bijna een half miljoen koeien.

Corona-uitbraak

Het bedrijf viel vorig jaar zwaar door de mand toen er in de Duitse fabrieken een grote corona-uitbraak woedde. Er werden meer dan 1.500 besmettingen geregistreerd onder de werknemers. Veel Oost-Europeanen werkten er in onderaanneming en werden in de buurt van de fabriek in kleine huizen ondergebracht.

Even controversieel als de Duitse vleessector is coeigenaar Clemens Tönnies – tevens voorzitter van voetbalclub Schalke 04 - zelf.

Enkele van zijn uitspraken werden op bakken kritiek onthaald. ‘Het zou beter zijn voor iedereen, om jaarlijks twintig elektriciteitscentrales voor Afrika te financieren. Dan zouden Afrikanen stoppen met het kappen van bomen en zouden ze ophouden met het maken van kinderen als het donker is.’

Bovendien raakte hij ook verzeild in zaak over kartelafspraken over worsten, maar wist een boete van 120 miljoen euro te ontlopen door de beboete filialen van zijn groep te liquideren.

Teenslippers

Ook de potentiële koper JBS is niet onbesproken. JBS was namelijk betrokken in een omvangrijk corruptieschandaal dat Brazilië op zijn grondvesten deed daveren en waarbij zelfs de toenmalige president Michel Temer aan het wankelen werd gebracht.