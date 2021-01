Brexittest voor Vlaamse export komt eraan

De echte brexittest voor het Brits-Europese handelsakkoord komt eraan wanneer de handel vanaf maandag weer op snelheid komt. Een Vlaams exporteur getuigt: 'Als er in één container ladingen zitten voor vijf klanten, dan moeten we 1.000 euro extra betalen.'

Al jaren sturen ondernemer Dominiek Noppe en zijn fruithandel Vergro peren, tomaten, paprika's, aubergines en appelen naar het Verenigd Koninkrijk. Maar dat vraagt veel meer werk sinds het VK op 31 december, klokslag middernacht, de EU verliet. Alle Belgische bedrijven die exporteren naar het VK moeten andere procedures hanteren.

'Voor de brexit was het vrij eenvoudig', steekt Noppe van wal. 'We zetten de palletten met de producten klaar en maakten een CMR (vrachtbrief, red.), een leveringsbon en een factuur. We zetten de vracht in de vrachtwagen, reden naar de haven, zetten de truck op het schip en leverden de producten bij onze Britse klant. Die nam de factuur in ontvangst en betaalde.'

Veel kleinere Britse bedrijven vallen uit de lucht wanneer we hen vertellen dat ze een importdocument moeten maken. Dominiek Noppe CEO groente- en fruithandel Vergro

Sinds 1 januari vraagt elke bestelling veel meer tijd, werk en een hoop papieren. 'Wanneer we voortaan iets naar het VK willen verschepen, moeten zowel wij als onze Britse klanten een nieuw document opmaken. Op dat 'exportdocument' moeten we heel veel details geven over de producten die we versturen. Om welke producten het gaat, hoeveel ton we opsturen, waar de producten exact vandaan komen en voor welke prijs we ze verkopen. Die gegevens moet onze Britse klant ook invoeren op zijn 'importdocument'. Om dat allemaal in orde te krijgen, moeten we heel wat informatie met elkaar uitwisselen. Dat was vroeger allemaal niet nodig.'

Voor de truck kan vertrekken, voert het voedselagentschap FAVV nog een controle uit. 'Het controleert met steekproeven of we ons fruit hygiënisch en administratief correct verwerken. Is alles in orde, dan krijgen we een certificaat waarvan we het nummer moeten vermelden op het exportdocument.'

Daarop moet nog een code worden vermeld. 'De MRN-code, die we krijgen van de douane. Dat nummer linkt het import- en het exportdocument. Beide documenten worden aan de grens door de douane vergeleken. De douane controleert dan of de documenten in overeenstemming zijn met de lading van de container.'

Dan kan de vrachtwagen nog niet vertrekken. Vergro moet eerst de palletten controleren waarop het fruit en de groenten vervoerd worden. 'Vanaf 2021 moeten alle houten palletten die het VK binnenkomen, behandeld zijn tegen schimmels en bacteriën. Ook dat is extra rompslomp. 80 procent van de palletten waarmee we werken, is in orde. Maar we moeten blijven controleren of het fruit en de groenten dat wij binnenkrijgen het juiste pallet hebben. Is dat niet zo, dan moeten we het vervangen en alles overhevelen naar de juiste palletten.'

Kosten doorrekenen

De nieuwe procedure zadelt Noppe op met extra kosten. 'Om één import- en exportdocument te maken, moeten we 200 euro betalen. Als er in één container ladingen zitten voor vijf klanten, moeten we dus 1.000 euro extra betalen.'

De kosten kunnen verder oplopen door langere files aan de grenzen en doordat transporteurs meer vragen voor hun ritten. 'Daarnaast moeten we waarschijnlijk ook meer mensen aannemen om de extra administratie in orde te maken. In april nemen we een beslissing, maar ik denk dat we een tweetal extra mensen nodig hebben.'

De Britse douanediensten schatten de kosten voor Britse bedrijven post brexit op 7 miljard pond (7,85 miljard euro), schrijft de krant Financial Times.

De Britse douane zei met dat de kans groot is dat ze het dit weekend niet trekken. We versturen onze eerste container pas maandag. Dominiek Noppe CEO Vergro

Vergro draait deels zelf op voor de extra kosten, maar op termijn wil Noppe alles doorrekenen aan zijn Britse klanten. 'Onze oude contracten moeten we blijven respecteren en daar staan gelukkig clausules in over de brexit. De extra kosten moeten doorgerekend worden. Ook voor nieuwe contracten zijn alle extra kosten voor de klanten. We doen ook veel zaken via dagverkopen. Daarin kunnen we de extra kosten meteen verrekenen.'

Noppe houdt zijn hart vast voor wat komen gaat. 'Veel kleinere Britse bedrijven vallen uit de lucht wanneer we hen vertellen dat ze een importdocument moeten maken. Sterker nog, ook heel wat grote klanten weten niet goed wat ze nu moeten doen. Gelukkig hebben we een Brits filiaal opgericht waarmee we onze klanten kunnen bijstaan.'

De Britse overheid vreest voor chaos volgende week omdat veel Britse bedrijven onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe vereisten en administratie.