Brits biericoon in Japanse handen

Het gaat zowel om de productie als de distributie van bier, cider en frisdrank en een wijngroothandel. Tot de biertak hoort ook een waar Brits icoon: de Londense brouwerij Griffin die in Chiswick in West-Londen de deuren opende in 1654. Het bekendste product van Griffin is de ale London Pride die een griffioen als symbool heeft. Het bier is al jaren een van de sponsors van de Londense marathon.