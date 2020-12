Britse supermarkten hamsteren voor brexit

Op aanraden van de Britse regering slaan de Britse supermarkten massaal proviand in. Een harde brexit kan volgens de overheid zorgen voor tekorten en voor hamsterende klanten. 'De boodschap van de regering is dat er een harde brexit komt.'

De Britse regering heeft de supermarkten gevraagd om meer producten te stockeren nu een harde brexit dreigt, meldt de Britse krant The Sunday Times. 'Vorige week heeft de regering de supermarkten opgedragen zich voor te bereiden op een harde brexit', zegt een consultant van een grote Britse keten. 'Dit weekend is de boodschap dat het een harde brexit wordt.'

Komt er een harde brexit, dan dreigt er drie maanden een groentetekort in het Verenigd Koninkrijk.

De voedingsproducenten hebben volgens de Britse krant aangegeven dat er drie maanden lang tekorten aan groenten dreigen als het Verenigd Koninkrijk in januari zonder handelsakkoord uit de Europese Unie stapt. Voor fruit zouden er minder problemen zijn, want dat komt in grote mate van buiten de EU. Ook voor vlees verwacht de industrie weinig problemen.