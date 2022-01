‘Bronwater van de A12’ komt in Amerikaanse handen

Primo Water neemt het Belgische waterkoelerbedrijf Sip-Well over.

Voor kantoor- en thuiswerkers zijn ze al jaren een vertrouwde compagnon: de blauwe waterkoelers van het Belgische Sip-Well, dat water oppompt in zijn fabriek naast de A12 in Londerzeel.

Het waterkoelerbedrijf ontstond in 1993, toen de Amerikaans-Israëlische ondernemer David Rubinstein naar België verhuisde en de typisch Amerikaanse 'water dispenser' voor op kantoor miste. Daarom richtte hij maar zelf een bedrijf op dat waterkoelers verhuurt.

Bijna 30 jaar na de start valt Sip-Well nu in Amerikaanse handen. Het waterkoelerbedrijf wordt overgenomen door Primo Water , met hoofdzetel in Tampa, Florida. Een overnameprijs is niet bekend gemaakt.